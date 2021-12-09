23:45, Вчера

Есть плохая новость — Пискун о законе об олигархах Экс-генпрокурор рассказал, что не так с нашумевшим законом

Закон об олигархах нарушает уголовный кодекс Украины, заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"Что может сделать СНБО, я думаю, все присутствующие не могут придумать в самом страшном сне. Вы сами это знаете, что они могут принять что угодно, когда угодно и как угодно. Но у меня есть плохая новость для тех, кто принимал антиолигархический закон. Я вычитал в ст. 161 УКУ указано, что любое преследование по национальному признаку, вероисповеданию, политическим предпочтениям и, внимание, имущественному состоянию является преступлением. А за совершенное коллективно — до восьми лет лишения свободы. Всех поздравляю!" — сказал он.

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Отметим, одна из ведущих неправительственных организаций в США Atlantic Council на своем сайте подвергла критике украинский закон об олигархах, назвав его способом свести счеты с избранными соперниками.

Также аналитики Atlantic Council считают, что западные партнеры Украины не могут позволить себе оставаться равнодушными к недостаткам стратегии деолигархизации.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599 об ограничении влияния олигархов. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.