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Худшее уже происходит – нардеп о переговорах Байдена и Путина Ирина Геращенко назвала самую большую неприятность в переговорах двух президентов

О переговорах президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, высказалась в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат Ирина Геращенко.

"Худшее уже происходит, на самом деле. Хочу подчеркнуть, что всегда, даже если нам будут рисовать розовые замки, хуже всего, когда об Украине говорят без Украины. Извините, это наша страна. Мы создатели своей судьбы. Я считаю, что Зеленский сейчас во время переговоров с Байденом должен поблагодарить нашего стратегического партнера за неизменную поддержку нашей территориальной целостности, суверенитета, но поставить очень четкую рамку. Вы говорите об Украине, и мы настаиваем, чтобы это происходило только с Украиной. Вот вы говорите с пятью, с десятью странами, но мы должны быть рядом. Вот я президент, за меня проголосовали 73% граждан, я представляю свою страну — пожалуйста, говорите со мной. Это очень важная история", — сказала она.

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Геращенко предположила, как будет дальше развиваться ситуация.

"Подталкивание Украины к тем вещам, которые могут расколоть общество, — это будет самая плохая история. Но я в это не верю, потому что мы имеем дело со странами, которые понимают все риски. Думаю, будет что-то посередине, будут искать компромиссы. Но важно, чтобы за столом, где ищут этот компромисс, сидела Украина", — сказала она.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась 9 декабря.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину - ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.