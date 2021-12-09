20:09, Сегодня

Экс-советник министра и эксперт устроили перепалку в эфире из-за войны с Россией Зорян Шкиряк и Сергей Быков устроили перепалку в прямом эфире

Из-за угрозы вторжения российских войск в Украину возник спор в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24". В частности, поспорили экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк и политический консультант Сергей Быков.

Сергей Быков: Я к Вам очень хорошо отношусь, вы - большой украинский патриот, классный военный и я уверен, что ни у кого не возникает вообще ни малейших сомнений, что в том случае, если вдруг будет наземная операция, то мы им "надерем задницу", как это было в 2014 году. Но, когда возникает вообще дискуссия о наземной операции, у меня возникает один вопрос: Чтобы что? Вот зачем проводить наземную операцию на территории Украины и уложить огромное количество российских солдат, если можно просто ракетами запулять украинские аэропорты, ТЭС и навести такой хаос в нашей стране?

Зорян Шкиряк: Да, условия нынешней войны могут быть разными. Но даже в случае возможного ракетного удара по локальным объектам, кто из руководства государства указал сегодня публично на такие риски? И что делать в случае возникновения такой ситуации?

Сергей Быков: Все плохие. Делать что?

Зорян Шкиряк: Да не перебивайте. Все было бы хорошо, если бы не психическое состояние здоровья российского президента. Ибо это ваше чтобы что - это как давайте будем надеяться на то, чего наверняка не будет...

Сергей Быков: Просто такое ощущение, что мы готовимся к войне как к концу века.

Зорян Шкиряк: А я Вам скажу, что будет...

Сергей Быков: Значит пока ваша команда была в правительства все было классно? Все было замечательно?

Зорян Шкиряк: Нарративы Офиса президента - это проблемы на каждом канале... еще раз подчеркиваю: Украина должна быть готова к любым формам войны, как от локальных ударов, так и до широкомасштабной военной операции. Представьте себе, в таких реалиях мы живем. Будет или не будет – давайте не гадать на кофейной гуще, а будем готовы защищать свое государство.

Ранее глава Национального корпуса Андрей Билецкий сказал, что не сомневается в планах Путина установить полный геополитический контроль над Украиной.

"Я глубоко убежден, что РФ планирует установить полный геополитический контроль над Украиной военным способом. Когда это произойдет - зачем нам думать? Мы должны отвечать на любую угрозу исключительно одним - фонетическим развитием сектора безопасности", — сказал он.