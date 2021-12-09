19:24, Сегодня

Украине дали сигнал — нардеп о дипломатическом ходе США Инна Совсун рассказала, о чем говорит поведение США после переговоров Байдена с Путиным

США своим молчанием после переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина дают сигнал Украине — об этом заявила в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из партии "Голос" Инна Совсун.

"Мне понятно, почему сейчас возникает дискуссия о том, заставят ли Украину идти на какие-то уступки. Тот факт, что два дня после звонка Байдена и Путина не происходит прямой коммуникации между Байденом и Зеленским, является политическим сигналом. Американцы хороши в политических сигналах, они не делают это просто так. Они четко указали, что после переговоров с Путиным для них приоритетно было поговорить с европейскими лидерами. Байден же нашел время, чтобы переговорить и с Макроном, и с другими лидерами, но не нашел времени, чтобы поговорить с Украиной. Это очень настораживает и подвешивает принцип "ни слова об Украине без Украины". Из-за этого возникает много спекуляций в публичном пространстве. И тот факт, что беседы до сих пор не произошло, усиливает панические настроения и позицию Путина в информационном поле", — сказала она.

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Депутат рассказала, какие возможные уступки России могут быть со стороны США.

"Давайте вспомним ситуацию 2 месяца назад, когда мы говорили об отношениях с Америкой. Ключевой вопрос был в том, чтобы убедить американцев продолжить санкции против "Северного потока-2". Сейчас вопрос "Северного потока-2" отошел на задний план, потому что Путин выдвинул новый ультиматум — нужны письменные гарантии, что Украина не будет в НАТО. Позиция Байдена была в том, чтобы не идти навстречу Путину, он не сказал, что даст эти гарантии. Но по "Северному потоку-2", я думаю, есть наибольшая угроза, что будут сняты санкции, а новые санкции не будут введены", — сказала она.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине. Беседа Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским назначена на 9 декабря.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину - ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.