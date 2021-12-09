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Байден во время звонка Зеленскому скажет ему что-то приятное – журналист "Я думаю, что мы услышим совершенно победные сообщения из Офиса президента"

В эфире телеканала "Украина 24" российский журналист Юрий Молчанов рассказал, что скажет президент США Джозеф Байден своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

"Я уверен, что в 19:30 господин Байден сообщит Зеленскому что-то приятное. Я думаю, что мы услышим совершенно победные сообщения из Офиса президента, что Америка с нами, все будет хорошо. Это будет звонком компенсации за то, что "Северный поток-2" заработает", - говорит он.

По его словам, Россия сейчас чувствует себя очень уверенно на фоне противостояния между США и Китаем, пока два государства борются за расположение РФ.

"Плюс мы мало говорим о том, что произошло в Беларуси. И США этот кейс тоже в стороне не оставят. И те действия, которые будут происходить, в том числе на дипломатическом фронте - это в том числе ответ на то, что произошло в Беларуси. Когда мы фактически видим поглощение Беларуси в сферу интересов РФ. Американцы этого не простят. К сожалению, наверняка это отразится и на Украине", - отметил журналист.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в том числе и по Украине.

В то же время политэксперт Александр Солонтай в эфире телеканала "Украина 24" заявил, для Украины было бы лучше, если бы президент США Джозеф Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским до диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Почему я ожидаю, чего-то серьезного и малоприятного для нас? Если до нашего сведения доведут, что американский президент и Кремль говорили между собой о том, что в ближайшее время даже закрытые разговоры, мысли о расширении НАТО, о любых усилениях сотрудничества между НАТО и Украиной (происходить не будут - ред.), разве это для нас будет приятная весть, в условиях, когда у нас в Конституции заложен курс на НАТО, когда население хочет, чтобы мы присоединились к НАТО, когда мы обращались на международном уровне ко всем стран о том, что мы хотим быть партнерами НАТО? Они и так тормозят годами. И после этой встречи, например, Байден говорит, что, мол, да, мы переговорили с Путиным, и для уменьшения эскалация в ближайшее время подобные разговоры откладываются. Мы с вами будем в очень негативном настроении. Поэтому я действительно опасаюсь таких информационных встреч, которые произойдут уже после встречи Байдена и Путина. Хотелось бы, чтобы встреча между Байденом и Зеленским состоялась до переговоров (президентов США и РФ - ред.), но, к сожалению, она состоится на более низком уровне", — сказал политэксперт.