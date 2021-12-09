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Ситуация не в пользу Путина: посол о рестарте нормандского формата "Надеемся, что какая-то надежда на переговоры появится"

Украина пытается возобновить переговоры в нормандском формате и ведет для этого диалог с Францией и Германией. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Недавно украинская сторона предложила провести саммит в формате министров иностранных дел. Идею поддержали все стороны, кроме России - она ​​еще раз саботировала встречу. Уже в пятницу (10 декабря) должен состояться телефонный разговор между президентами Франции и Украины.

По словам посла, одним из вопросов будет именно необходимость размораживания встреч в формате четырех.

"И Макрон, и Зеленский - они сторонники прямого диалога. То есть они хотят вытащить президента России на дискуссию, обсуждение. Надеемся, что какая-то надежда на переговоры появится", - сказал Омельченко.

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Посол признает, что восстановление нормандского формата никак не интересует хозяина Кремля Владимира Путина.

"Факты против него. В прямом диалоге, глядя в глаза друг другу, выкладывая факты на стол – ему придется идти на уступки или блокировать, как они сейчас делают", - отметил он.

Ранее Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил о возможности присоединения США к переговорам по Донбассу.

"Не прямо в Минском процессе. Там, к сожалению, нет иного места для Соединенных Штатов, чем модератора в одной из рабочих подгрупп от имени ОБСЕ, там в принципе может быть и американец. Но нам это ничего не дает, кроме того, что США будут лучше понимать ситуацию и лучше знать, что происходит на самом деле. Влияния на переговоры это не даст.

В нормандский формат их не пустят, потому что ни Франция, ни Германия, ни тем более Россия не заинтересованы в этом. А вот прямой канал в принципе выгоден сегодня и России, которая заинтересована в прямом диалоге по всем форматам с США, и Соединенным Штатам, которые хотят влиять на этот процесс. Я думаю, и Украине это выгодно, потому что поддержка США достаточно весома. Тут важно, чтобы мы могли четко озвучивать США нашу позицию и объяснять плюсы и минусы", — сказал он.