18:02, Сегодня

Есть оружие, которым можно воевать с Путиным — эксперт о вопросе Украины в НАТО Сергей Джердж рассказал, может ли Россия удержать Украину от вступления в Альянс

Нужно ли Украине вступать в НАТО, рассказал в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" глава общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж.

"Путин спит и видит, чтобы Украина была внеблоковым нейтральным государством. Тогда ее можно будет голыми руками захватить. Мы таким образом себя отрежем от любой международной помощи как со стороны НАТО, так и со стороны Европейского Союза. Мы это уже проходили, мы в 2014 году были нейтральным государством, что не помешало Путину начать войну. Поэтому сегодня то, что нас защищают политически, дипломатически, материально-технически и со стороны НАТО, и со стороны ЕС, и США берут на себя миссию вести переговоры с Путиным. — это все потому, что у нас есть партнерские связи с такими институциями, как НАТО и Европейский Союз", — сказал он.

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Эксперт объяснил, получится ли у России удержать Украину от вступления в Альянс.

"С другой стороны, мы видим тут глубокую философию. США и Байден защищают жизни украинцев, а Путин со своей кликой хочет убивать наших граждан и пугает и нас, и Европу войной. Конечно, Путин хочет втянуть Запад в какие-то переговоры. Он не надеется, что ему дадут какие-то гарантии по Украине, это невозможно. Если нас ущемить в наших правах на теоретическое членство в НАТО, это нарушение устава ООН, где сказано, что все страны имеют равные права. У нас не может быть прав больше или меньше. Но Путин и не ждет такого ответа. Он пытается втянуть нас в долгосрочные переговоры, круглые столы, куда притянуть вопросы экономики, энергетики, газа, шантажа, коррупции и что-то на этом выиграть. Но у этого оружия два конца. Этим оружием можно воевать и с Путиным тоже. И если речь будет идти о каких-то переговорах с Путиным, это тоже работает на затягивание времени, а время в любом случае работатет на Украину", — сказал он.

Добавим, американское агентство Associated Press сообщило со ссылкой на свои источники, что в ближайшие 10 лет Украина не вступит в НАТО. При этом президент США Джо Байден заявил, что ни одной стране нельзя диктовать, хочет она стать частью того или иного альянса или нет.

Ранее дипломат Владимир Хандогий сообщил, что в украинской политике нужно изъять тезис о том, что на территории Украины против агрессии РФ будут воевать вооруженные силы других стран.

"Решение США о размещении в восточной Европе (усиление военной инфраструктуры - ред.) - это так называемая демонстрация силы, это сигнал, который должен демонстрировать решимость США помогать Украине, а также (показать готовность - ред.) защищать ту (Европу - ред.) территорию. Все государства Восточной Европы являются членами НАТО, у них есть совместный договор, который предусматривает совместную защиту своей территории. Но нам надо вообще, мне кажется, изъять из политического лексикона тезис о том, что на территории Украины появятся какие-то войска, которые будут с украинскими вооруженными силами вести боевые действия (против условного врага - ред.)", — сказал он.