17:35, Сегодня

Вступление в НАТО: эксперт озвучил неутешительную перспективу для Украины Политтехнолог объяснил, почему сегодня для Украины членство в НАТО невозможно

Временная оккупация украинских территорий является препятствием для вступления в НАТО. Примером в этом вопросе выступает Грузия, у которой также оккупированные территории, и которая выполнила требования по вступлению в Североатлантический альянс.

Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Тарас Загородний.

"Мы не будем членами НАТО, пока у нас есть проблема с территориями, запомните это раз и навсегда. Пока Крым является временно оккупированным (Россией - ред.), пока у нас не решен вопрос с границами - никакого вступления в НАТО не будет от слова "совсем". Это прямое следствие 5 статьи Устава НАТО, который говорит, что нападение на одну из стран - является нападением на всех. Теоретически завтра нас принимают в НАТО, а российские войска в Крыму. Это уже нападение на Украину, или не нападение на Украину, на весь блок НАТО? Начинать войну или не начинать войну?" — сказал политтехнолог.

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В качестве примера он привел ситуацию в Грузии, которая также имеет курс на членство в НАТО, но не получила даже ПДЧ.

"Ярким примером, что никуда (сейчас Украину - ред.) брать не будут, является Грузия, которая выполняла все нормативы НАТО, даже провела референдум. Но пока у них есть проблема Абхазии, есть проблема Южной Осетии, им даже ПДЧ (План действий по членству в НАТО - ред.) не дали. И против нас будут выступать в первую очередь Германия, которая занимает откровенную пророссийскую позицию, и Франция", – сказал Загородний.

Политтехнолог считает, что Украина может строить двусторонние отношения с соседними странами, а также заниматься производством ракет.

"Нам ничего не мешает строить двусторонние отношения. Есть Турция, которая продает нам оружие, есть Польша. У нас есть собственная ракетная программа. Я вас уверяю - постройте 100 ракет дальностью 1000 км, так я еще посмотрю, кто будет бегать вокруг нас, чтобы пригласить в НАТО, а также оказаться под нашим "зонтиком", - отметил Загородний.

Также стоит напомнить, что дипломат Владимир Хандогий сегодня на телеканале "Украина 24" сообщил, что в украинской политике нужно изъять тезис о том, что на территории Украины против агрессии РФ будут воевать вооруженные силы других стран.

"Решение США о размещении в Восточной Европе (усиление военной инфраструктуры - ред.) - это так называемая демонстрация силы, это сигнал, который должен демонстрировать решимость США помогать Украине, а также (показать готовность - ред.) защищать ту (Европу - ред.) территорию. Все государства Восточной Европы являются членами НАТО, у них есть совместный договор, который предусматривает совместную защиту своей территории. Но нам надо вообще, мне кажется, изъять из политического лексикона тезис о том, что на территории Украины появятся какие-то войска, которые будут с украинскими вооруженными силами вести боевые действия (против условного врага - ред.)", — сказал он.