16:42, Сегодня

Политолог рассказал, по какому принципу работает коррупция в Украине "И НАБУ, и САП, и ВАКС работают в тесной связке с нашей властью"

Все разговоры о том, что кто-то в США запрещает НАБУ возбуждать какие-то уголовные дела, является неправдой, потому что НАБУ, САП давно уже срослись с властью. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Корнейчук.

"Сначала они срослись с той властью, при которой появились, потом они срослись с новой властью. Поэтому все разговоры о том, что кто-то в Вашингтоне запрещает НАБУ какие-то возбуждать уголовные дела... Нет. Просто и НАБУ, и САП, и ВАКС работают в тесной связке с нашей властью и не хотят идти на конфликт с властью, потому что власть их финансирует из бюджета", - рассказал он.

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По его мнению, проблема заключается в другом:

"Можно создавать миллионы разных органов или можно не создавать и вернуть все следствие в Генпрокуратуру - от этого ничего не поменяется. Не поменяется ключевое - те люди, которые назначаются на должности, ведут эти расследования и т.д., все ориентируются на власть. Т.е если коррупционная власть сама по себе - с самого верха, - то все, кто ниже, включая правоохранительные органы, также задействованы в коррупции. Коррупция в Украине работает по принципу круговой поруки - если где-то дерибанятся бюджетные деньги, то соответственно все получают свою долю... В доле все всегда остаются, включая правоохранительные органы. Поэтому какой смысл им бороться против этих коррупционных потоков?" - говорит политолог.

По его словам, если бы была политическая воля руководства государства - на уровне хотя бы президента, - то тогда бы украинцы увидели реальную борьбу с коррупцией.

Напомним, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры следует завершить в Украине до конца текущего года.

"САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров, имеет влияние на все антикоррупционные дела в Украине. Учитывая важность независимости САП, мы рады продвижению в процессе отбора нового специального антикоррупционного прокурора, которое произошло после значительных задержек…

Мы призываем без промедлений завершить процесс назначения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году этот процесс был завершен", - сказала она.

Ранее политолог Вадим Карасев сказал, что стремление каждого президента Украины быть "батькой", возможно, не подходит для Украины.

"В Украине ДНК другая - гетмана поставили, он начинает выделываться - мы этого гетмана уберем. Поэтому в Украине никогда не было династии, королевских дворов и т.д. Тут география другая, не для монархии, автократии, диктатуры и пр. Но каждый хочет это сделать", - сказал он.