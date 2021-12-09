16:26, Сегодня

Особый статус для ОРДЛО: американский политик рассказал, что думают в США Борис Пинкус сравнил ситуацию в Украине с событиями в Израиле

Предоставление особого статуса оккупированным территориям Донбасса невозможно, заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" руководитель отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

"И республиканцы, и многие демократы в Конгрессе и даже в администрации Байдена считают, что ни в коем случае никакой автономии не должно быть на базе Донецка и Луганска. Самый наглядный пример — Израиль, когда демократы в 90-е годы навязали Израилю автономию Палестины и два ослиных договора, которые обошлись Израилю в тысячи жизней мирных людей. То же самое может произойти сегодня с Украиной, поэтому ни о какой автономии ни Луганску, ни Донецку не может быть и речи. На сегодняшний день тандем Зеленский-Кулеба отлично справляются во внешней политике, вот так и держать", — сказал он.

Читайте также: Невыполнимые требования: Гармаш высказался о переговорах по Донбассу

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украину "надо заставить" следовать Минским договоренностям.

"Если ее (Украину — ред.) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "Нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание (членов "нормандской четверки" Германию и Францию — ред.) к тому, что это надо обязательно сделать", — сказал он.

Россия добивается того, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию и предоставила восточным областям страны так называемый "особый статус". Также РФ хочет от Украины амнистии для луганских и донецких боевиков.