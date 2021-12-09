16:17, Сегодня

"Это такая уравниловка": нардеп о 50 тысячах помощи при рождении ребенка "Очень важно, чтобы люди получали не только 50 тысяч"

В эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк прокомментировал информацию об увеличении до 50 тысяч гривен помощи украинским семьям за рождение первого ребенка.

По словам нардепа, подобный законопроект комитет социальной политики рассматривал весной 2021 года.

"На самом деле это не новая идея. Еще весной 2021 года комитет социальной политики рассматривал законопроект, где предполагалась при рождении первого ребенка выплата 50 тысяч гривен, второго - 100 тысяч, третьего - 150 тысяч грн", - сказал он.

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Цымбалюк отмечает, что средства семьям должны поступать за счет прозрачной работы таможни и реальной деофшоризации – обложения средств, которые выводятся из государства. Но комитет социальной политики отклонил законопроект.

"Позитив состоит в том, что после этого представители монобольшинства зарегистрировали законопроект, которым предусмотрели поднятие до 50 тысяч гривен всем, кто родит детей. Пока он не рассматривался", - сказал Цымбалюк.

Нардеп говорит, что в законопроект монобольшинства все равно нужно вносить поправки.

"Идея неплохая, но очень важно, чтобы люди получали не только 50 тысяч. Мы будем вносить правки в случае принятия этого закона в первом чтении, чтобы за второго, третьего и каждого последующего ребенка поднять выплаты. Потому что 50 тысяч - это такая уравниловка, следует делать другой стимул. Средства однозначно есть, в правительстве тоже об этом говорят", - отметил он.

Напомним, существенно увеличить финансирование социальных проектов планирует в 2022 году украинское правительство. В частности, до 50 тысяч планируют поднять пособие при рождении детей. В настоящее время эта сумма составляет 41 280 гривен, выплата не индексировалась последние 8 лет. Инициативу правительства еще предстоит поддержать парламенту.

Добавим, что Верховная Рада 2 декабря приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

В госбюджете-2022 установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2393 грн (с 1 января), 2508 грн (с 1 июля), 2589 грн (с 1 декабря). Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января составит 2100 грн, с 1 июля – 2201 грн, с 1 декабря – 2272 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 грн, с 1 июля – 2744 грн, с 1 декабря – 2833 грн; для трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.