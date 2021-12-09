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Невыполнимые требования: Гармаш высказался о переговорах по Донбассу Сергей Гармаш рассказал, как продвигаются переговоры по Донбассу

Представители Трехсторонней контактной группы, 8 декабря, обсудили возможности усиления режима прекращения огня на Донбассе, однако не согласовали никаких решений. Об этом рассказал в эфире программы "Утро чемпионов" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

По его словам, вернуться к этому вопросу участники переговорного процесса планируют на внеочередном заседании.

"К сожалению, позитивных результатов нет. Пока еще открыт вопрос по возвращению к режиму прекращения огня, мы подготовили документ, который сегодня (9 декабря,- ред.), если устроит все стороны, может быть рассмотрен на внеочередном заседании группы", - рассказал он.

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Журналист также отметил, что стороны пока не могут договориться об открытии КПВВ на Донбассе. Как отмечает Гармаш, переговоры заходят в тупик из-за российской стороны, которая "выдвигает нам политические требования для того, чтобы открыть КПВВ".

"Они хотят, чтобы Украина на уровне ВР и их (речь идет о "Л/ДНР",- ред.) народных советов республик утвердили некий план действий, в котором будут предусмотрены все вопросы политического урегулирования. Но такой документ никогда принят не будет, ведь Верховная Рада не признает республики, да и сам документ будет разрабатываться годами", - сказал журналист.

Напомним, что 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на заседании Трехсторонней контактной группы должны быть решены три основных вопроса: возвращение к режиму прекращения огня, обмен пленными и открытие КПВВ.

Ранее Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил о возможности присоединения США к переговорам по Донбассу.

"Не прямо в Минском процессе. Там, к сожалению, нет иного места для Соединенных Штатов, чем модератора в одной из рабочих подгрупп от имени ОБСЕ, там в принципе может быть и американец. Но нам это ничего не дает, кроме того, что США будут лучше понимать ситуацию и лучше знать, что происходит на самом деле. Влияния на переговоры это не даст.

В Нормандский формат их не пустят, потому что ни Франция, ни Германия, ни тем более Россия не заинтересованы в этом. А вот прямой канал в принципе выгоден сегодня и России, которая заинтересована в прямом диалоге по всем форматам с США, и Соединенным Штатам, которые хотят влиять на этот процесс. Я думаю, и Украине это выгодно, потому что поддержка США достаточно весома. Тут важно, чтобы мы могли четко озвучивать США нашу позицию и объяснять плюсы и минусы", — сказал он.