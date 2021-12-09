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Вторжение России в Украину: Данилюк объяснил, почему он считает реальной эту угрозу Экс-министр сообщил, почему Путин после переговоров с Байденом не ослабит эскалацию в отношении Украины

Не все украинцы понимают, что угроза нового вторжения российской армии в Украину реально существует. Это недоработка власти, которая не доносит населению всю информацию об этой угрозе.

Такой точкой зрения поделился в программе "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Возникает вопрос: почему люди не верят в это (в угрозу вторжения РФ - ред.)? Я живу в другой реальности. Я каждый день общаюсь со своими коллегами из Великобритании и США. Там совсем другая ситуация. Они не понимают, почему украинцы не знают об этой угрозе. Все, кто хочет, все они имеют доступ к этой информации. Почему наша власть не информирует украинцев? Если власть молчит, то оппозиция не может информировать, потому что оппозиции не могут так доверять. Власть выбрана на данный момент, к ней прислушиваются. Почему власть молчит? Я считаю, что если украинцы выбирали власть для того, чтобы власть скрывала информацию, потому что все такие инфантильные, тогда и власть такая", — отметил Данилюк.

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Он подчеркнул, что есть вероятность того, что украинская власть сознательно не оглашает информацию, касающуюся угрозы со стороны РФ.

"Мне кажется, что сама власть боится эту информацию обнародовать для того, чтобы украинцы понимали реальные угрозы. Потому что нет сейчас ответа на многие вопросы. И это очень сильно беспокоит… Конечно, я хотел бы поделиться той информацией, которую получил я. Если бы я вам ее передал, то здесь было бы 100/0 (речь идет о голосовании в студии относительно угрозы со стороны РФ, Данилюк считает, что люди чувствовали бы эту угрозу на 100% - ред.). Потому что реальность угрозы очень высока", — сказал экс-министр.

Кроме того, Данилюк считает, что президент США Джозеф Байден во время диалога с президентом России Владимиром Путиным не переходил "красные линии", которыми очерчены национальные интересы Украины. Однако по словам Данилюка, это не означает, что Путин прекратит эскалацию в отношении Украины.

"Что касается встречи Байдена и Путина, то я считаю, что там никакие "красные линии" не были пересечены со стороны президента Байдена. Это хорошо. Но это не значит, что на этом можно успокоиться. Путин не так просто стянул к границам вооруженные силы и продолжает их стягивать. Он несет расходы в десятки миллионов долларов каждый день. Эти высокие расходы не для того, чтобы сейчас поговорить с Байденом, получить отмашку и успокоиться. Нет. Он сейчас размышляет над тем, что делать дальше. На этом он не успокоится. Сейчас надо уделять внимание тому, какими следующими будут его шаги", — сказал он.

Отметим, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в свою очередь заявил, что вооруженных сил РФ, сосредоточенных на украинской границе, не хватит для полномасштабного вторжения в Украину.

Он объяснил, что на границе с Украиной сосредоточено около 92-х тысяч российских войск, однако они не подготовлены к полномасштабному ведению войны.

"Это те воинские части, которые находятся в местах постоянной дислокации с 2014 года. Это участок от Беларуси и до Кавказа. За время, пока на украинской границе нагнеталась ситуация, увеличение произошло примерно на 3 тысячи - это ничто, если мы говорим о полномасштабном вторжении, как его рисуют на картах", — сказал Костенко.

Ранее глава Национального корпуса Андрей Билецкий в эфире телеканала "Украина 24" сказал, что не сомневается в планах Путина установить полный геополитический контроль над Украиной.

"Я глубоко убежден, что РФ планирует установить полный геополитический контроль над Украиной военным способом. Когда это произойдет - зачем нам думать? Мы должны отвечать на любую угрозу исключительно одним - фонетическим развитием сектора безопасности", — сказал он.