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Путин угрожает аннексией ОРДЛО и выдвигает встречное условие - экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал, есть ли реальная опасность военного наступления

Президент России Владимир Путин не решится открыто напасть на Украину, но будет шантажировать Запад присоединением ОРДЛО.

Такое мнение в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" высказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

"Я не вижу никакой реальной опасности военного наступления в ближайшее время, прежде всего потому, что его цена для Путина будет неприемлемой... У него как у Гитлера было - когда можно наступать, захватывать, и тебе за это ничего нет, ты не тратишь жизни своих солдат, или тратишь, но немножко, то нация тебе рукоплещет. Когда начинаются настоящие потери, тут уже начинаются проблемы. В Украине блицкригом явно не пахнет. Если уж в 2014 году, когда армия была абсолютно развалена, не получилось, мне кажется, с тех пор каких-то иллюзий относительно того, что это может быть успешная военная операция, нет", - заявил Пономарев.

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Экс-депутат Госдумы предположил, что Путин может шантажировать Запад аннексией так называемых "ДНР-ЛНР".

"Не зря он говорит о том, что там 76% паспортов РФ, я этот вопрос поставлю перед Байденом. Он такие намеки делает. Я думаю, что он американцев именно этим и шантажирует… Я думаю, Путин на эту тему давит, и он дает возможность американцам одержать некую победу - была угроза, вы предотвратили эту угрозу, есть определенный подъем рейтинга... Вопрос, что он просит взамен. Очевидно, что что-то он хочет получить с Запада", - отметил он.

По мнению Пономарева, происходит аналог "Мюнхенского сговора", поскольку Путину нужна Беларусь.

"Запад, к сожалению, Беларусь уже списал, особенно американцы. Для них слово "Русь" в названии - это практически Россия. Лукашенко не тот человек, которого они будут защищать... Мне кажется, что Путин хочет достичь гарантий невмешательства Запада, если будет аннексия, объединение с Беларусью. Это, мне кажется, его основная задача", - заявил экс-депутат Госдумы.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.

В свою очередь, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что Владимир Путин ставит главной целью своего правления ликвидацию Украины как государства и его включение в состав РФ.

"Вопрос для президента Путина здесь принципиален. Украина в его понимании – лучшая часть (бывшего СССР – ред.). И еще – 140 миллионов. Демография говорит то, что славянский компонент скоро может быть не основным в этом государстве", - заявил экс-глава СБУ.