23:40, Вчера

Завоевать Украину: посчитаны войска для плана Путина Эксперт прогнозирует, что в ближайшие месяцы РФ не прибегнет к полномасштабному наступлению

Наличие вооруженных сил РФ на украинской границе не хватит для полномасштабного вторжения в Украину. Такое мнение озвучил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он пояснил, что на границе с Украиной сосредоточено около 92 тысяч российских войск, однако имеющиеся вооруженные силы не подготовлены к полномасштабному ведению войны.

"Это те воинские части, которые находятся в местах постоянной дислокации, в которых они находятся с 2014 года. Это участок от Беларуси и до Кавказа. За время, пока на украинской границе нагнеталась ситуация, увеличение произошло примерно на 3 тысячи - это ничто, если мы говорим о полномасштабном вторжении, как его рисуют на картах", - говорит Костенко.

Читайте также: Грузинского сценария не будет - политик о новых угрозах Кремля Украине

По его словам, численность войска слишком мала как для наступления в полевых условиях, так и для боевых действий в городах.

"Для войск, которые наступают на противника, преимущество должно быть втрое больше, если боевые действия происходят в полевых условиях. Если мы берем город, где будет происходить наступление - преимущество над противником должно быть в 7-10 раз. То есть, если наша армия насчитывает 250 тысяч военнослужащих, мы можем сосчитать минимум, каким должен быть контингент РФ для полномасштабного вторжения в Украину - около 700 тысяч. Если принять во внимание, что у российской армии лучшее вооружение - 600 тысяч войск, которые должны находиться на границе".

По его информации, в настоящее время численность всей армии РФ составляет около 711 тысяч военнослужащих. То есть, если речь идет о полномасштабном вторжении в Украину, о котором говорят не один месяц, Россия должна была перебросить на границу практически все свои войска.

"Мы не видим складов с боеприпасами, массовых развертывания госпиталей. Да, есть активность разведки с той стороны, но это все в рамках того, что мы идентифицировали до того. Если мы сейчас говорим о 92 тысячах, то 88 тысяч войска РФ было с 2014 года". года. Поэтому, пока и в ближайшие месяц-два "Россия не прибегнет к полномасштабному вторжению. "Эскалация на Востоке Украины - да, можно сделать такой вывод".

Ранее глава Национального корпуса Андрей Билецкий в эфире телеканала "Украина 24" сказал, что не сомневается в планах Путина установить полный геополитический контроль над Украиной.

"Я глубоко убежден, что РФ планирует установить полный геополитический контроль над Украиной военным способом. Когда это произойдет - зачем нам думать? Мы должны отвечать на любую угрозу исключительно одним - фонетическим развитием сектора безопасности", - сказал он.