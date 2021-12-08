23:19, Вчера

Грузинского сценария не будет - политик о новых угрозах Кремля Украине Коба Накопия оценил громкое заявление Сергея Лаврова

Россия, несмотря на угрозы в адрес Украины, не сможет повторить сценарий войны с Грузией 2008 года.

Такое мнение в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" высказал депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Коба Накопия, комментируя громкое заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

"Грузия, когда это все начиналось, была практически один на один с Россией. Такую угрозу до начала этого конфликта никто не ощущал и не чувствовал. Почему-то нам никто не говорил, как стягиваются войска к границам Грузии. Они в течение суток оказались в тоннеле, соединяющем границу России с Грузией - 30 тысяч солдат и тяжелой техники в 2008 году... Но сегодня не те времена, сегодня мир изменился, никто просто так не даст самую большую страну в Европе Украину на растерзание российским войскам. В этом я абсолютно уверен", - отметил грузинский политик.

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Накопия выразил уверенность, что в 2008 году, если бы саммит НАТО в Бухаресте предоставил План действий для членства в Альянсе для Украины и Грузии, "ни августа 2008 года не было бы в Грузии, не было бы событий на Донбассе и в Крыму".

"Эти заявления Лаврова, я считаю, что никак не повлияют на то, что Грузия и Украина будут членами НАТО. Он может говорить все, что хочет. Стремление грузинского и украинского народа, руководства обеих стран, кто бы ни был во главе государства - это решение людей, проживающих конкретно в этом государстве", - заявил он.

При этом Накопия признал, что реальная угрозы со стороны Российской Федерации существует всегда.

"Одна картина видна очень ясно - когда нужно поторговаться с американцами, с Западом, у них появилась новая мода - подгонять войска к границе Украины, после чего добиваться встречи с Байденом, европейскими лидерами и торговаться за невведение каких-то санкций. Самое главное - Украина не та, которая была в 2014 году. Сегодня украинская армия намного серьезнее оснащена, намного мощнее, сильнее - с точки зрения вооружения. с точки зрения подготовленности персонала. Самое главное - Украина не одна. Очень важно, чтобы она была не одна постоянно в этом процессе, чтобы Украина разговаривала с Россией не один на один, а вместе со своими западными партнерами", - добавил депутат парламента Грузии.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможная перспектива членства в НАТО для Украины и Грузии – это "игра с огнем".

"Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности. Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте. Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и говорят, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права выражать свою позицию - эти люди играют с огнем", - цитирует Лаврова "Европейская правда".

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.

В свою очередь литовский журналист Аудрюс Сяурусявичюс высказал мнение, что президент России Владимир Путин разрушил "русский мир" и навсегда потерял Украину.