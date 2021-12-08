22:11, Вчера

Три признака того, что Россия развяжет войну против Украины Нардеп считает, что Россия наращивает агрессию против Украины еще с 1991 года

Уровень угрозы нападения на Украину со стороны России пока очень велик. Такое мнение озвучил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" глава фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Агрессия началась не в 2014 году. Она началась с 1991 года, когда Украина получила независимость. Особенно процессы начались с 2004 года. К сожалению, вместо того чтобы укреплять украинскую армию, ее полным ходом распродавали до 2014 года", - говорит он.

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Политик перечислил признаки, которые, по его мнению, указывают на то, что Россия действительно готовится к полномасштабному наступлению на Украину уже в ближайшее время.

"Во первых, Россия провела крупнейшие учения резервистов в своей истории. Во вторых, они проложили дополнительные железнодорожные линии от мест локации своих дивизий до границы с Украиной. В третьих, они развернули системы медицинского обеспечения. И таких шагов очень много", - отметил Герасимов.

К его удивлению, украинские власти до сих пор адекватно не реагируют на враждебные действия РФ. Вместо Украины, агрессию России пытаются удержать наши западные партнеры.

"Вопрос не только в количестве войск, которые сегодня сосредоточены недалеко от украинской границы. А вопрос в наборе определенных шагов РФ, которые американцы увидели, но почему-то их не увидели в Украине. Создается впечатление, что западные партнеры сегодня защищают суверенитет Украины больше, чем украинская власть. Это как минимум вызывает удивление", - сказал он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина в эфире телеканала "Украина 24", спрогнозировала, рискнет ли хозяин Кремля напасть на Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.

А по мнению литовского журналиста Аудрюса Сяурусявичюса, президент России Владимир Путин разрушил "русский мир" и навсегда потерял Украину.