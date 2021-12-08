22:04, Сегодня

Экс-глава СБУ назвал цель номер один для Путина Президент РФ задумывается, как он войдет в историю, отметил Игорь Смешко

Президент России Владимир Путин ставит главной целью своего правления ликвидацию Украины как государства и его включение в состав РФ.

Об этом заявил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Цель остается у президента Путина старая, традиционная с первых дней его президентства, а это уже более 20 лет. Он считает, что самая большая трагедия 20-го века – распад Советского Союза... На сегодняшний день при неизменной власти человек думает, как он войдет в историю", - отметил Смешко.

По его словам, для президента РФ большая историческая цель – возвращение России в пределы Советского Союза, и Украина – это ключевой вопрос.

"Вопрос для президента Путина здесь принципиален. Украина в его понимании – лучшая часть (бывшего СССР – ред.). И еще – 140 миллионов. Демография говорит то, что славянский компонент скоро может быть не основным в этом государстве", - заявил экс-глава СБУ.

Как подчеркнул Смешко, для Путина "цель номер один – разрушение государственности Украины, включение Украины, в лучшем случае, в состав Российской Федерации, или полный контроль, как над Беларусью, над нашей территорией".

Комментируя концентрацию российских войск у границ Украины, экс-глава СБУ отметил: