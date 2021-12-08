20:22, Сегодня

Запад "забыл" о важном обещании Украине - Пискун раскрыл подробности "Северный поток-2" будет работать, напомнил экс-генпрокурор

Страны Запада перестали вспоминать о компенсации Украине от запуска российского газопровода "Северный поток-2", хотя еще несколько месяцев назад подобные заявления звучали регулярно.

Об этом заявил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"Плохо то, что все-таки "Северный поток-2" будет работать. Это уже стало окончательно понятно, и Байден проконсультировался с первоисточниками этого "Потока". То есть Германия, Италия и Франция заинтересованы в российском газе. Он с ними поговорил, убедился, что есть такой интерес. Поэтому и состоялся разговор с Путиным, когда он и дал согласие на то, что "Северный поток-2" все-таки будет. Это понятно от того, что забрали соответствующие документы, не прошли в Америке в Конгрессе и в Сенате", - сказал Пискун.

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Экс-генпрокурор отметил, что его настораживает то, что "совсем перестали говорить о компенсации потерь Украине".

"Полгода назад Меркель настаивала и заявляла, что мы готовы на "Северный поток-2", но с обязательной компенсацией государству Украина тех потерь, которые она понесет. Прошло всего четыре месяца, и никто об этом не говорит. Вы забрали у нас газ, вы забрали у нас потоки, вы нашу трубу обескровили... Дайте что-то и нам, это игра в одни ворота", - подчеркнул он.

Как известно, США и Германия 21 июля официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Путин отметил, что Россия готова и после 2024 года транзитировать газ через Украину, "но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", пишет DW.

Напомним, Украина и Россия 30 декабря 2019 года подписали договор о продлении на 5 лет транзита газа через украинскую ГТС. Согласно документу, Россия обязалась прокачать через Украину в Европу 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в год в последующие четыре года.