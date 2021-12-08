20:06, Сегодня

Власть США показала свое отношение к Украине - нардеп "Это плохо для Украины"

В эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" нардеп Ярослав Железняк прокомментировал решение властей США убрать из оборонного бюджета на 2022 финансовый год предложения о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".

"Насколько я понимаю, ситуация была следующая: правки, которые были очень важны и на них настаивали наши друзья в США, не набрали поддержки в Конгрессе. И после этого они исчезли (правки - ред.). Это плохо для Украины, ведь эти поправки давали нам возможность в том числе блокировать запуск "Северного потока-2", - сказал он.

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По его словам, о последствиях переговоров между Россией и США станет известно после разговора Владимира Зеленского с Джо Байденом. Общение между ними должно состояться в четверг, 9 декабря.

"Но мне кажется, что переговоры между Байденом и Путиным завершились тем, что РФ будет и дальше внедрять "Северный поток-2". К сожалению, многие вещи, которые можно было сделать на уровне Конгресса США, уже невозможно. Информация о бюджете выглядит так, что подтверждается. К сожалению, мы потеряли много времени, когда можно было опередить эту ситуацию заранее", - отметил он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину - ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.

В свою очередь российская журналистка Юлия Латынина рассказала, решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.