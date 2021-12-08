17:55, Сегодня

Перенос выборов в Раду: нардеп рассказала, что можно предусмотреть "У меня есть огромные сомнения"

История с перенесением парламентских выборов в Украине уже давно обсуждается в Верховной Раде. Об этом заявила в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Людмила Буймистер.

"Эта история "гуляет" уже очень давно. И неудивительно такое желание власти на сегодняшний день - как можно дольше продлить свою каденцию, даже пользуясь таким механизмом, как Конституционный суд", - сказала она.

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По мнению нардепа, можно с большой долей вероятности предусмотреть, какие будут результаты рассмотрения этого конституционного обращения:

"На сегодняшний день, поскольку представители президента Зеленского сомнительным образом были назначены на выдуманные должности в Конституционном суде, мы можем с большой долей вероятности предусмотреть, какие же будут результаты рассмотрения этого конституционного обращения. С большой долей вероятности Конституционный суд даст разъяснение, что выборы должны состояться фактически на год позже, чем по закону. У меня есть огромные сомнения, что этот парламент - в том виде, в каком он существует на сегодняшний день - в принципе сможет добыть свою каденцию".

По ее словам, возможно, изменится сама конфигурация работы в парламенте:

"Сегодня мы видим столь системно кризисную ситуацию в энергетической отрасли, которая угрожает нам веерными отсоединениями электроэнергии... что я думаю, что все-таки или изменится сама конфигурация работы в парламенте... С другой стороны, в такой ситуации с увеличением потребительских цен с неизбежным увеличением тарифов... можно предполагать, что будет расти напряжение в обществе. Если мы уже будем выбирать между социальным обострением и перевыборами в украинский парламент, то я бы выбирала перевыборы. ...Как единственный цивилизованный и юридически обоснованный путь для того, чтобы, во-первых, уладить кризис, во-вторых, восстановить ту справедливость, когда парламент действительно будет репрезентативным органом, представляющим реальную поддержку общества Украины тех или иных политических сил".

Напомним, первый вице-спикер, представитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что вопрос переноса выборов в Верховную Раду с 2023-го на 2024 год – за Конституционным судом.

"Для обращения (в КСУ - прим. ред.) нужно 45 народных депутатов. Я, как и мой коллега Руслан Стефанчук, не готов подписывать такое обращение. У меня другое мнение на этот счет. Будем ждать новостей в этом направлении, если будут эти новости, то, конечно, все о них будут знать. У нас нет другого механизма, кроме как разъяснения Конституционного суда", - сказал он.

Ранее журналист Дмитрий Гордон сказал, что в Раде может начаться активное перемещение нардепов из фракции "Слуга народа" в другие политические силы. Это может привести к распаду парламента, за которым последует его роспуск.

"Депутаты уходят из фракции "Слуга народа". Они будут уходить дальше. Они не хотят связывать себя с той политикой, которая сегодня происходит, властной политикой. Некоторым стыдно, я допускаю это. Некоторых будут покупать. К чему это приведет? Это приведет к распаду парламента. Этот парламент, я думаю, скоро "прикажет долго жить". Потому что парламентского большинства уже де-факто не существует. Монополии "слуг народа" на парламент уже нет. Это закончится тем, что не будет коалиции. Не сможет парламент принимать ничего, подождут несколько месяцев и распустят парламент, и все", — сказал журналист.