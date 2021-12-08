17:15, Сегодня

"Большие риски для Украины": военный эксперт объяснил, чего ждать от России РФ заставила свое население поверить в миф, отметил Александр Мусиенко

Президент России Владимир Путин заставил россиян поверить в то, что Украина угрожает РФ. В будущем это создаст большие риски для Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"В России имперские агрессивные сценарии не сняты с повестки дня. К сожалению, от этого страдает Украина, от имперских посягательств... Российская Федерация создала миф, в который она заставила поверить свое население. Население РФ сейчас верит в то, что Украина угрожает России, что здесь будут базы НАТО, что здесь оружие... Извините, приведите факты - хоть одна присутствующая система вооружений стран-членов НАТО или Соединенных Штатов на территории Украины, которая представляет угрозу Российской Федерации. Нет такой, и думаю, что в ближайшее время, скорее всего, к сожалению, не появится. Угроз в этом нет", - подчеркнул эксперт.

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Мусиенко объяснил, в чем заключаются наибольшие риски для Украины:

"Может дойти до такого предела, что у российских властей не будет другого сценария, кроме продолжения боевых действий, поскольку они настолько внешнюю политику перевели на внутренний дискурс, что им не будет дать ничего другого населению, кроме продолжения агрессивных действий. В этом очень большая беда. Беда не в том, что Россия переворачивает факты, а в том, что она заставляет поверить в это, и это большие риски для нас".

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.

В свою очередь, литовский журналист Аудрюс Сяурусявичюс высказал мнение, что президент России Владимир Путин разрушил "русский мир" и навсегда потерял Украину.