16:57, Сегодня

США могут присоединиться к нормандскому формату: экс-глава МИД оценил эффект для Украины Константин Грищенко прокомментировал заявление МИД России

Могут ли США присоединиться к нормандскому формату переговоров по Донбассу, рассказал в эфире программы "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

"Это возможность. Все зависит от того, насколько будет подтверждена готовность России согласиться на подключение США, и от того, кого после этого американцы назначат своим представителем. И от этого зависит, насколько это будет эффективно. Но в целом впервые прозвучало такое заявление (о возможности подключения США — ред.), и я думаю, это позитив", — сказал он.

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Грищенко рассказал, почему в Кремле хотят говорить с Соединенными Штатами.

"...Поскольку Россия считает, что только с США стоит вести серьезные переговоры. И достичь какого-либо компромисса, который будет приемлем для Украины, по мнению Кремля, можно только с США. Они дошли до этой мысли, потому что все переговоры с США велись в двустороннем порядке, и это оказалось неэффективным для Кремля. Теперь они согласились на то, что они готовы сменить конфигурацию. То, что преимущество США для Кремля несоразмерно с тем, что могут предложить Франция и Германия вместе взятые, очевидно", — сказал он.

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Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что "нет противопоказаний" присоединения США к нормандскому формату.

"В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. Если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", — заявил и.о. директора Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий.