16:08, Сегодня

Названы главные итоги переговоров Путина и Байдена: что получит Украина Владимир Путин не смог добиться того, что хотел, отметил Иван Яковина

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом не смог убедить Штаты надавить на Украину в вопросе Минских соглашений. Более того, Запад пригрозил Путину очень жесткими санкциями, что обеспечивает Украине гарантии безопасности.

Такое мнение высказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Во-первых, мое внимание привлекло то, что Россия два часа после завершения разговора не могла опубликовать свое мнение относительно того, что произошло. Но последовавшее затем коммюнике было очень длинным, намного более многословным, чем американское, потому что американцы сразу опубликовали и сказали что хотели. Российское заявление на этот счет было выражено в очень миролюбивом тоне. В общем было понятно, что ничего Владимир Путин не смог добиться из того, что хотел. Главным образом он хотел заставить американцев надавить на Украину с тем, чтобы Украина выполнила Минские соглашения в части предоставления Донбассу особого статуса. Этого не произошло, и это, на мой взгляд, самый главный итог", - объяснил журналист.

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Яковина также прокомментировал информацию СМИ о том, что во время переговоров Байдена и Путина из согласованного военного бюджета США на следующий год якобы были убраны санкции по "Северному потоку-2":

"На самом деле, они там, вообще-то, и не появлялись, поэтому это не настоящая "зрада". Кроме всего прочего, голосование еще не состоялось в Сенате, поэтому мы не знаем, будет ли принят оборонный бюджет без санкций. Тут еще возможны варианты, пока еще тоже рано паниковать".

По его словам, самое важное в том, что "американцы и европейцы сейчас предоставили, по сути дела, гарантии безопасности Украине".

"Они сказали Путину, что санкции введут настолько серьезные, что он испугался и отполз назад. Поэтому эти "атомные санкции" или "санкции из ада" - разные звучали названия - можно считать гарантией абсолютной безопасности Украины. Эти санкции действительно напугали Владимира Путина и всю российскую верхушку, они не готовы пойти на принятие Западом таких санкций против них, потому что понимают, что для них это будет практически катастрофические последствия нести. Поэтому, мне кажется, что можно рассматривать итоги этого противостояния следующим образом - Запад предоставит Украине гарантии безопасности, насколько могут быть гарантии безопасности во время оккупированной части территории, но сейчас у Украины есть некие гарантии безопасности от Запада на ближайшие, наверное, пару лет", - сказал журналист.

Как отметил Яковина, "это конечно не вступление в НАТО, но хотя бы что-то".

"Мы понимаем, что в ближайшие несколько лет Владимир Путин не нападет на Украину, поскольку санкции, которые Запад выкатил, будут абсолютно убийственными для Путина", - добавил он.

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Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.

В свою очередь, российская журналистка Юлия Латынина рассказала, решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.