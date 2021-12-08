12:03, Сегодня

Что делать Украине наедине с Путиным: нардеп дал ответ "Помощь западных партнеров будет"

В противостоянии Украины и России единственное, что сможет спасти Украину, - это украинская армия. Об этом во время телемарафона "Красные линии: Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" сказал народный депутат Роман Соха.

По его мнению, сегодня видно, что у Путина уже в привычку вошел шантаж Украиной и его желание получить желаемые цели.

"Весной это было желание получить диалог с Байденом. Он его получил. Сегодня у него есть ряд требований, чтобы НАТО не продвигалось дальше на территорию Украины, чтобы снова получить следующий диалог с Байденом, обсудить эти вопросы. Он это получает. Давайте себе представим, что когда-нибудь он (Путин - прим. ред.) не получит желаемого. Я думаю, что тогда Украина останется... Конечно же, я уверен, что помощь западных партнеров будет, но Украина останется лицом к лицу с вот этой проблемой, бедой, войной. И единственное, что сможет нас спасти, - это наша украинская армия. Весь мир понимает уровень угрозы. Вопрос: понимаем ли ее мы?", - сказал он.

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Также нардеп рассказал о цифрах в новом госбюджете на 2022 год:

"Есть там очень интересная статья "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння військової техніки, засобів та обладнання". Так вот, в 2019 году заложено 23 млрд, в 2020 году - 23 млрд, в 2022 году - 28 млрд. При этом на дороги мы закладываем 126 млрд. Т.е. у меня вопрос: а понимаем ли мы, что вот там уже стоит не 100-тысячная российская армия, а 175-тысячная российская армия? Еще одна цифра, за которую мне очень стыдно. Звучит она так: "Будівництво, придбання житла для військовослужбовців ЗСУ": 2019 год - 1 млрд 200 млн, 2020 год - 1 млрд 200 млн, 2022 год - 1 млрд 230 млн. Это ровно в 100 раз меньше, чем сколько мы отправили на дороги. Так о чем мы говорим? Получается, что наша армия... должна с лопатами, демотивированная идти воевать? Мы не даем нормальное количество денег на то, чтобы техника была куплена, чтобы мы получили новое вооружение и наш солдат, чтобы тот человек, который отдал долг Украине, чтобы Украина отдала долг ему, чтобы он чувствовал себя мотивированным, - этого нет, я не вижу этого в бюджете на 2022 год. Это большая проблема. Вопрос: понимаем ли мы степень угрозы?".

При этом он назвал и 3-й аспект:

"У нас есть собственная добыча газа, шахты для угля. Где в бюджете те деньги, чтобы мы могли развивать эти направления в 2022 году? Получается, что этой рукой мы показываем кулак, а этой - просим".

Также, по его мнению, проблема в безалаберном руководстве в энергетическом направлении:

"Благодаря этому мы получаем такую ситуацию, когда война, а мы должны выбрать: или мерзнуть стране, или стать на колени и о чем-то просить".

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Напомним, Верховная Рада 2 декабря приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

В госбюджете-2022 установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2393 грн (с 1 января), 2508 грн (с 1 июля), 2589 грн (с 1 декабря). Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января составит 2100 грн, с 1 июля – 2201 грн, с 1 декабря – 2272 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 грн, с 1 июля – 2744 грн, с 1 декабря – 2833 грн; для трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 грн, с 1 июля – 2600 грн, с 1 декабря – 2684 грн.

Ранее эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский заявил, что методики определения прожиточного минимума в Украине устарели.

"Обратите внимание, что минимальная пенсия – 1934 грн, а фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 3760 грн. Т.е. вдвое меньше у нас прожиточного минимума на фактические показатели. И так по всем социальным стандартам. И также уменьшенный прожиточный минимум правительство заложило в бюджет на следующий год. Т.е. у нас в следующем году все социальные показатели, социальные программы будут вдвое недофинансированы", - сказал Павловский.