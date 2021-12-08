00:11, Сегодня

Есть признаки госизмены - однокурсник Путина о "вагнергейте" Сорванная спецоперация могла стать самой блестящей в истории спецслужб, считает Юрий Швец

Срыв операции украинской разведки по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер" мог произойти в результате государственной измены в высших эшелонах власти.

Такое мнение в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" высказал бывший советский разведчик, однокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-майор КГБ Юрий Швец.

"Я знаю лично некоторых участников этой операции в течение длительного времени. Мое понимание этой операции состоит в том, что она была, вернее, она разрабатывалась. Она могла бы быть самой блестящей операцией в истории мировых спецслужб, которая затмила бы операцию "Моссад" по похищению нацистского преступника в Аргентине (Адольфа Эйхмана - ред.). Эта украинская операция по "вагнеровцам" была гораздо сложнее, она была виртуозная, по ней можно было снимать кино", - заявил однокурсник Путина.

Читайте также: "Мальчиш-плохиш": бывший однокурсник Путина рассказал, как в США воспринимают РФ

Швец выразил мнение, что спецоперация "была слита".

"В результате, я считаю, есть признаки госизмены, которые необходимо расследовать, потому что речь идет о признаках госизмены очень высоко", - подчеркнул он.

Читайте также: Спивак предупредил Зеленского: у "Вагнергейта" будет продолжение

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции раскритиковал бывшего главу военной разведки Василия Бурбу, заявлявшего о причастности руководства Украины к срыву операции по "вагнеровцам".

"Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент... Потом была история, что параллельно в резиденции, где временно живу я, проживал господин Бурба. Отремонтировал ее за 11 млн. Он бизнесмен, но это разведка, это же не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом, он получал ту или иную информацию и зарабатывал на этом деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, не устраивал и будущего министра обороны. Все разведчики и большие бизнесмены об этом знали. Может, слухи, а может, и нет", — сказал он.

Ранее Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.