23:48, Вчера

"Мальчиш-плохиш": бывший однокурсник Путина рассказал, как в США воспринимают РФ "Вот эта тактика Путина, которую мы наблюдаем"

Россию в мире уже давно не считают сверхдержавой, хотя такой нарратив до сих пор присутствует в Кремле из-за наличия ядерного оружия. Об этом сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" экс-сотрудник КГБ СССР, однокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец.

"Этот аргумент перестал работать. Наконец-то поняли, что даже сумашедший один в России не способен начать ядерную войну. В США сейчас единственный стратегический противник - Китай. На это и обращается основное внимание. А Россия, как мальчиш-плохиш - Северная Корея, когда все тихо спокойно, потом раз - что-то взорвали, запустили. сделали гадость, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы с ними поговорили. Вот эта тактика Путина, которую мы наблюдаем", - говорит он.

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По словам Швеца, в США прекрасно понимают, что президент РФ может заиграться и действительно начать полномасштабное наступление на Украину. Поэтому Америка совместно с союзниками подготовила серьезный пакет санкций для сдерживания Путина.

"Сейчас они все подготовили в рамках НАТО, ЕС - серьезный пакет предупржедний Путина, который включает не только беспрецендентные экономические меры, но и серьезные военный пакет. Американцы не говорят, что вторжение точно будет. Они говорят, что в Кремле есть план вторжения. И концентрация войск происходит по этому плану. И вопрос в том, примет ли Путин решение осуществиит вторжение, или же его удатсстя сдержать с помощью конкретных угроз. Этому была посвящена эта беседа, которая сегодня состоялась".

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

По словам российского экономиста, экс-советника Путина Андрея Илларионова, США участвуют в масштабной дезинформационной кампании против Украины, цель которой - заставить Киев принять условия Минских соглашений в интерпретации президента России Владимира Путина.

"Это предложение было подтверждено во время визита Нуланд в Москву, во время визита директора ЦРУ Бернса в Москву, во время визита украинских руководителей в Вашингтон в начале ноября. И буквально несколько дней назад было подтверждено во время разговоров госсекретаря Блинкена и министра иностранных дел Украины Кулебы в Стокгольме. После чего и Блинкен, и Кулеба выступили с сообщениями о том, что Минские соглашения - это единственный формат, единственное основание, которое обеспечит мирное существование".