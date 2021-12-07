23:11, Вчера

Байден помогает Путину давить на Украину - заявление Илларионова Экс-советник Путина рассказал, как США запугивают украинцев

США участвуют в масштабной дезинформационной кампании против Украины, цель которой - заставить Киев принять условия Минских соглашений в интерпретации президента России Владимира Путина.

Такое мнение в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" высказал российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Сегодня, до самого факта переговоров Байдена с Путиным, администрация США сообщила, что готовится к эвакуации американцев с территории Украины в случае нападения российских войск. Это не поддержка, а, я бы сказал, провокация, оснований у которой нет никаких... В настоящее время вдоль украинских границ нет российских войск, достаточных для крупномасштабного наступления. Все военные эксперты в один голос говорят, что нет никаких признаков того, что в ближайшее время, речь идет о нескольких неделях как минимум, состоится какое-либо серьезное крупное вторжение российских войск. Более того, многие говорят о том, что такого вторжения не будет вообще", - отметил экс-советник Путина.

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Как подчеркнул Илларионов, "то, что мы наблюдаем в последние полтора месяца - это беспрецедентных масштабов дезинформационная кампания, направленная на украинское общество".

По его словам, цель этой кампании - "создать атмосферу страха, чтобы попытаться запугать украинское общество, попытаться шантажировать возможным наступлением российских войск", чтобы украинцы согласились на принятие Минских соглашений.

Российский эксперт отметил, что полгода назад на переговорах в Женеве Путин сделал Байдену предложение, с которым президент США согласился:

"Это предложение было подтверждено во время визита Нуланд в Москву, во время визита директора ЦРУ Бернса в Москву, во время визита украинских руководителей в Вашингтон в начале ноября. И буквально несколько дней назад было подтверждено во время разговоров госсекретаря Блинкена и министра иностранных дел Украины Кулебы в Стокгольме. После чего и Блинкен, и Кулеба выступили с сообщениями о том, что Минские соглашения - это единственный формат, единственное основание, которое обеспечит мирное существование".

По мнению Илларионова, это попытка оказать давление на украинское общество, чтобы оно согласилось с принятием Минских соглашений, с выборами в ОРДЛО, изменением законодательства и Конституции, включением ОРДЛО в политическое тело Украины, чтобы ОРДЛО получило право вето на направления развития Украины, на западный цивилизационный вектор.

"Все, чему мы являемся свидетелями последние полтора месяца - это свидетельство беспрецедентной дезинформационной кампании, в которой участвует администрация Байдена, администрация Путина, и ряд представителей Офиса президента Украины", - заявил он.

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Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.

В свою очередь, российская журналистка Юлия Латынина рассказала, решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.