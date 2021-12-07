23:07, Вчера

Гордон обвинил Зеленского в преследовании "Против меня работают бывшие советские ГРУшники"

В эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президент начал против него мощную кампанию по дискредитации.

По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы, искали компромат", - говорит он.

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"На самом деле, у меня это вызывает гордость. Я горжусь собой, что руководителем моего фанклуба выступает сам президент Владимир Зеленский. Против меня работают бывшие советские ГРУшники Пальчевский и Куликов, которые приходят на телеканалы по квоте ОП. Конечно, большая ошибка ОП заключается в том, что они поручили кампанию по борьбе со мной возглавить Сергею Лещенко", - заявил журналист.

Ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак имеет огромную власть над руководителем государства, и фактически управляет Украиной.

"Я знаю Андрея Ермака давно, много лет. Я считаю его очень умным человеком. Он очень толковый, очень интеллигентный, из очень хорошей семьи. Считаю, что он сегодня руководит и президентом, и Украиной. Я могу быть неправ, но это мое мнение. Я считаю, что сегодня страной и президентом Зеленским руководит Андрей Ермак. Я считаю, что Андрей Борисович имеет огромную власть над президентом и всем Офисом. Я считаю, что он замкнул вход к президенту полностью на себя, и что он человек огромных способностей, потому что такого сильного главы Офиса... Были серьезные главы Офиса, но чтобы так серьезно взять бразды правления — такого не было никогда", — сказал он.