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США слабые и это видит Путин: мнение офицера о переговорах Путина с Байденом "Украина должна быть готова к атаке"

Переговоры между президентом США Джо Байденом и главой Кремля Владимиром Путиным были обсуждены заранее, поэтому ожидать каки-то серьезныех решений по Украине не стоит. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" американский военный аналитик Гарри Табах.

"Я считаю, что это разыгрывают такой театр, что Байден выцдет и скажет, что он предотвратил войну, Россия отведет войска, давайте мне Нобелевскую премию. А Путин выйдет и скажет: я сломал Украину, Америку, Украина не вступает в НАТО, у меня есть гарантии. Все было обсуждено заранее", - говорит он.

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По словам Табаха, Россия понимает и уважает только силу, тогда как администрация Байдена хочет вести переговоры только дипломатическим путем. При этом аналитик называет команду нынешнего Президента США очень слабой и наводит пример бегства американских военных из Афганистана. И все же хозяин Кремля Владимир Путин блефует, когда намекает на вооруженное вторжение в Украину.

"Путин видит, что у США сейчас слабая администрация. Но Украина должна быть готова к атаке. Когда ты готовишся к войне - получишь мир, а когда готовишся к миру - получишь войну. И я считаю, что Украина сегодня очень хорошо подготовлена. Это блеф, Путин не пойдет в лобовую на Украину. Но если будет удар по Украине российскими войсками - это будет одновременно с ударом Китая по Тайваню. И получится, что это Россия сговорилась с Китаем и так они Америку посадили в лужу".

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом пытался утвердить статус РФ как глобального государства.

"Эта встреча - только начало предметного диалога. На женевской встрече очертили перечень тем и посмотрели друг на друга, принимая решение, возможен ли вообще этот диалог. Решили, что возможен. Сегодня стороны встречаются и обмениваются конкретными предложениями, видениями, говорят гораздо предметнее. Это начало этого диалога. Но вместе с тем, эта встреча очень важна. Ведь во время нее, возможно, очерчиваются контуры нового мирового порядка", - пояснил Бортник.