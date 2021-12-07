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"Не об Украине": эксперт объяснил, о чем говорили Путин и Байден Сегодня очерчиваются контуры нового мирового порядка, считает Руслан Бортник

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом пытался утвердить статус РФ как глобального государства. Российские "красные линии", озвученные Путиным, касаются не столько Украины, сколько будущего влияния РФ в мире.

Такое мнение во время телемарафона "Красные линии: Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Эта встреча - только начало предметного диалога. На женевской встрече очертили перечень тем и посмотрели друг на друга, принимая решение, возможен ли вообще этот диалог. Решили, что возможен. Сегодня стороны встречаются и обмениваются конкретными предложениями, видениями, говорят гораздо предметнее. Это начало этого диалога. Но вместе с тем, эта встреча очень важна. Ведь во время нее, возможно, очерчиваются контуры нового мирового порядка", - пояснил Бортник.

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По словам эксперта, "российские "красные линии" – это не об Украине".

"Давайте честно говорить - и в США это не воспринимают "об Украине". Российские "красные линии" - это о глобальном статусе России как государства. Ведь если России удастся провести "красные линии" в Украине, то она может их проводить потом на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке – где угодно. Признание сегодня российских "красных линий" по Украине для американской администрации означает признание России как глобального государства", - отметил он.

Бортник также считает, что Байден и Путин не смогут достичь каких-либо тайных договоренностей по Украине:

"Это совсем другая игра. Байден на такую ​​игру идти не может. Для него это означает политический кризис, это кризис международных институций, это множество проблем, возникающих в случае формального соглашения с Россией. Поэтому, скорее всего, диалог сведется в диапазоне от экономических вопросов к выполнению Минских соглашений. И вероятно, что сегодня Россия и США запустят новый переговорный минский формат - американо-российский, по выполнению Минских или доработанных соглашений. Это вероятный сценарий в отношении Украины".

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Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - сказал он.