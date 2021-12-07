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"Путину не нужна победа": в России сказали, решится ли он напасть на Украину Президент РФ предпочитает гибридную войну, отметила Юлия Латынина

Президент России Владимир Путин ведет против Украины гибридную войну, однако на открытое вторжение он не решится, поскольку опасается проиграть. При этом его задача в гибридной войне - не выиграть, а лишь "сделать гадость соседу".

Такое мнение во время телемарафона "Красные линии: Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" высказала российская журналистка Юлия Латынина.

"Вторжение уже произошло, потому что Крым, Донбасс и Луганск - это и есть вторжение. Война в этом смысле продолжается уже 7 лет. Другое дело, что это гибридная война, потому что Путин все время ведет гибридные войны... Собственно, эти гибридные войны ведутся не для того, чтобы одержать победу, а победу он уже не одержал. Он не сделал "Новороссию", это была его идея, она не осуществилась. Соответственно, все гибридные войны ведутся для того, чтобы сделать гадости соседу", - отметила Латынина.

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По словам журналистки, она не представляет себе Путина, "который вторгается, как это написано в разных слитых планах, со 100-тысячным войском".

"Не представляю по многим причинам, из которых самая простая заключается в том, что настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.

Латынина добавила, что не верит "ни в какое прямое путинское вторжение, потому что он для этого слишком несмел и помнит, чем кончаются маленькие победоносные войны".

"Настоящую войну можно проиграть. Он всегда будет ограничиваться гибридными войнами, делать гадости. Гибридную войну можно спокойно проиграть, но при этом показать по телевизору распятого мальчика, и это самое главное", - отметила журналистка.

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Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Гербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - говорит он.