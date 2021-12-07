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Плюсов больше – дипломат о переговорах между Путиным и Байденом "Сейчас никаких договоренностей за спиной Украины не будет"

Америка пытается максимально использовать все дипломатические средства в переговорах с РФ, но администрация Джозефа Байдена не сделала выводов из предыдущей встречи с Владимиром Путиным летом 2021 года. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" украинский дипломат Валерий Чалый.

"Мне кажется, что эти иллюзии еще остаются. Но он вынужден это делать, потому что его слова ждут в Вашингтоне, равно как слова Путина ждут в Кремле. Но я думаю, что в этих переговорах больше плюсов. Я уверен, что сейчас никаких договоренностей за спиной Украины не будет", - сказал он.

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По мнению дипломата, если сейчас США на переговорах удастся уладить ситуацию на российско-украинской границе, украинское государство должно сделать выводы и лучше подготовиться к следующим угрозам от Путина, которые будут точно возникать и в дальнейшем.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Гербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - говорит он.