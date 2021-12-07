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Байден пригрозит Путину жесткими мерами: эксперт раскрыл подробности Андерс Аслунд назвал аргументы Вашингтона на переговорах с Кремлем

Президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным пригрозит ему жесткими финансовыми санкциями.

Такое мнение высказал во время телемарафона "Красные линии: Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" старший научный советник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Главное, что Байден должен делать сегодня - это представить жесткие угрозы против Путина. Я думаю, это будут в основном финансовые санкции против государственных финансовых институтов, против российских государственных облигаций, государственных предприятий и личные санкции", - сказал эксперт.

По его словам, российский газопровод "Северный поток-2" в этом списке "один из последних пунктов, но должен быть из первых".

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Аслунд отметил, что в США разделились мнения по поводу санкций по "Северному потоку-2":

"Мы видим в Вашингтоне... на одной стороне Госдепартамент и госсекретарь Блинкен вместе с президентом Байденом. И совет безопасности з Джейком Салливаном на другой стороне. Джейк Салливан не хотел санкций против "Северного потока-2".

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Гербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - говорит он.