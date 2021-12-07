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Возможна ли война между Россией и Украиной - точка зрения политолога "Украине все возможные неприятности, которые могут быть доставлены - будут доставлены"

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин будут использовать все свои козыри во время переговоров 7 декабря. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"В долгосрочной перспективе преимущество у Байдена, а в тактическом плане у Путина тоже есть кое-что. Понятно, что Байден может дольше и последовательно "закручивать гайки", вводить санкции все более и более жесткие. У Путина один ресурс - силовой, и он изо всех сил его эксплуатирует. Логика такая: с нас спроса нет, поэтому с нами надо осторожно, нас надо уважать, мы можем и громыхнуть", - говорит он.

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По словам политолога, Кремль может испортить жизнь Украине еще сильнее, если начнет нагнетать ситуацию в ЛНР/ДНР, а в Америке использовать поддержку экстремистских группировок, чтобы пошатнуть позиции администрации Джо Байдена.

"Но это все козыри негативного характера. запугивающие. И, к сожалению, Путин только такими козырями и может пользоваться", - считает Орешкин.

В то же время, Россия пока никаким образом США не угрожает, поэтому Белый дом будет пытаться говорить с РФ мирным путем.

"Байден может добавить проблему с ограничениями на государственный или корпоративный долг, таким образом затруднить формирования бизнеса в России. Он может SWIFT воспользоваться, у него очень широкий спектр возможностей. Проблема в том, что для него выгодно соревнование в мирной, экономической сфере, а для Путина оно не выгодно, он там проигрывает. Единственное, где есть что-то вроде паритета - военная сфера, причем крайний вариант угрозы - ядерное оружие".

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Орешкин говорит, что хозяин Кремля не собирается воевать с Украиной, так как больше озабочен внутренними проблемами РФ. Но отношения с Украиной будут ухудшаться и дальше.