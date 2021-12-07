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Переговоры Путина и Байдена: дипломат объяснил, чего ждать Украине Путин будет повышать ставки, считает Валерий Чалый

Переговоры президентов США и РФ по видеосвязи не положат конец российским провокациям против Украины, поскольку Владимир Путин хочет личной встречи с Джо Байденом.

Об этом во время телемарафона "Красные линии: Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" рассказал украинский дипломат Валерий Чалый.

"Этот разговор не завершит эскалацию и повышение ставок Путиным. Путин и дальше будет повышать ставки. Он рассчитывает, как мне кажется, в январе поговорить уже непосредственно на встрече. Он не очень доверяет видеосвязи. Я не верю, что Путин может по видеосвязи сказать откровенно те вещи, которые он мог бы сказать", - заявил дипломат.

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По его словам, "ничего серьезного, кардинального достигнуто не будет".

"Будет просто высказано, на стол открыто выложено - вот наши позиции, мы можем ввести такие действия против ваших агрессивных действий. Не более того", - считает Чалый.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры по Украине.

Экс-посол США в Украине Джон Гербст в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден готов усилить санкции против России и увеличить помощь Украине.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - говорит он.