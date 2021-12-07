18:03, Сегодня

Политическая воля Москвы не менее важна, чем работа Нормандского формата – дипломат Байден и Путин на встрече могли затронуть тактические вопросы, касающиеся обмена пленными, считает Елисеев

Для урегулирования конфликта на Донбассе нужна работа не только Нормандского формата, но и политическая воля Москвы.

Об этом сообщил в телемарафоне "Красные линии: Вашингтон // Москва" на телеканале "Украина 24" дипломат Константин Елисеев, комментируя вопрос, чего ждать от переговоров президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина.

"Я думаю, что надо подождать, чем завершатся сегодняшние переговоры. Они состоятся в нестандартном онлайн-режиме. По личному опыту скажу, что и Байдену, и Путину будет не очень удобно говорить, поскольку не будет ощущаться личной связи. Но я согласен с теми экспертами, которые говорят о том, что прорыва не произойдет, и работа будет продолжена на уровне МИД двух стран", — сказал Елисеев.

Читайте также: Россия выдвигает нереальные условия — Кулеба о помехах Нормандскому формату

Он также прокомментировал и возобновление работы Нормандского формата.

"Что касается Нормандского формата, я думаю, было бы неплохо его восстановить. Было бы неплохо привлечь туда и Соединенные Штаты Америки, хотя бы так, как это было в прошлом - они работали тогда отдельно с Нормандским форматом, но параллельно. И было бы неплохо, если бы президент Байден принял решение о назначении специального посланника, контактное лицо, которое 24/7 занималось бы этим вопросом", — сказал Елисеев.

Дипломат не исключает, что во время диалога Байден и Путин поднимут вопрос о рождественском перемирии или обмене пленными.

"Также я ожидаю, что возможно будут обсуждать сегодня тактические инициативы, например, рождественское перемирие на Донбассе или рождественский обмен заложниками. Я не исключаю, что эти вопросы также будут в поле зрения американской и российской стороны", — сказал он.

Он также отметил, что по вопросу Донбасса сегодня ключевой проблемой является не работа Нормандского формата, а политическая воля руководства России.

"Дело не в Нормандском формате, а дело в наличии политической воли у Москвы решать проблемы. К сожалению, такой воли нет. К слову, именно этот саммит, эти встречи как раз и есть целью добиться политической воли от Москвы, чтобы что-то делать в направлении мирного урегулирования ситуации на Донбассе", — сказал он.

Елисеев также считает, что лучше переговоры, чем вооруженная эскалация.

"Я считаю, что такие саммиты нужны. Это лучше, чем бряцание оружием. Я считаю, что должен быть найден именно политико-дипломатический путь выхода из ситуации в Украине, а также вокруг Украины. Поэтому американская сторона, за что мы ей благодарны, делает все возможное для того, чтобы мобилизовать международное сообщество, и осуществить давление на Путина для проявления политической воли к урегулированию ситуации на Донбассе", — сказал он.

Читайте также: Прямого вторжения не будет: эксперт назвал три составляющие нападения России

Эксперт отметил, что Украина со своей стороны должна проявлять активность в контактах со странами "пятерки" и "семерки".

"Я хотел бы напомнить, что прошли, и это очень хорошо, телефонные разговоры Байдена в координационном порядке с лидерами пяти стран. Но, на мой взгляд, такой аналогичной работой должна заниматься и украинская сторона. Именно такие инициативы должны исходить от Украины. И президент Украины должен иметь аналогичные контакты со странами "пятерки", странами "семерки", поскольку в этом и наш большой интерес, и этим мы могли бы показать, что у нас не объектность, которая, к сожалению, сегодня больше доминирует, а у нас своя субъектность. На это я хотел бы обратить особое внимание", — сказал Елисеев.

Ранее в Елисейском дворце опубликовали заявление, что 6 декабря состоялась встреча лидеров и глав правительств формата "Квинт". Речь идет о Германии, Франции, Италии, Великобритании и США.

Согласно заявлению, во время встречи лидеры государств поделились своим анализом по поводу напряженности между Россией и Украиной. Также в ходе встречи главы стран и правительств выразили решимость уважать суверенитет Украины, они заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Европе.

Отдельно важно отметить, что во время встречи, лидеры "пятерки" напомнили о необходимости возобновление работы Нормандского формата для возобновления переговоров России с Украиной.