17:55, Сегодня

Угроза нападения России: Байден озвучит Путину жесткое предупреждение "Путин пока не решил, что делать, он будет проверять намерения Байдена"

Президент США Джо Байден готов ужесточить санкции против России и увеличить помощь Украине из-за напряженной ситуации на украинско-российской границе. Об этом президент США скажет лидеру РФ Владимиру Путину.

Такое мнение выразил в эфире телеканала "Украина 24" экс-посол США в Украине Джон Хербст.

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку НАТОвских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину,- ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", - говорит он.

Читайте также: Встреча Байдена и Путина: эксперт обратил внимание на то, о чем стоит задуматься

Хербст также рассказал, почему президент США сначала проведет встречу с Путиным, и только после этого переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я не вижу здесь чего-то плохого. Важно, чтобы он говорил со своими европейскими союзниками, потому что санкции будут гораздо сильнее, если они будут не только с Вашингтона, но и с Брюсселя. Я знаю, что у США в последние недели были близкие контакты с Киевом, и Киев в курсе того, что Байден будет говорить с Путиным", - заявил экс-посол.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры по Украине.

Украинский дипломат Андрей Веселовский заявил, что Украине не следует рассчитывать на военную помощь от западных партнеров в случае нападения России.

"Главное чего нет и чего не следовало ожидать – реальной военной помощи. Но я придерживаюсь того мнения, что Путин просто запугивает, он воевать не хочет, потому что ему это не выгодно сейчас. А вот запугивать он умеет хорошо: количество войск, качество войск и угрозы, которые он выдвигает – они достаточно веские", - говорит дипломат.