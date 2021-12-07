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Что Байден скажет Путину об Украине - мнение политолога Перспектива членства Украины в НАТО не станет центральной темой переговоров, считает Владислав Фарапонтов

Президент США Джо Байден объяснит президенту России Владимиру Путину свою позицию насчет военной и финансовой поддержки Украины, но о возможном ее вступлении в НАТО речь не идет.

Об этом во время телемарафона "Красные линии: Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог-американист Владислав Фарапонтов.

По его мнению, тема вступления Украины в НАТО вряд ли будет центральной на переговорах двух президентов, хотя и будет "однозначно подниматься".

"Мне кажется, что это была в определенной степени медийная история накануне встречи. Эти "красные линии" - не очень удачный пас со стороны Москвы Вашингтону, и Джо Байдену не оставалось ничего, как сказать - я не соглашаюсь ни с какими красными линиями. А что он мог сказать теоретически? Иная позиция, чем он сказал, озвучена не могла быть. Поэтому я думаю, что де-факто Джо Байден объяснит еще раз, в чем заключается сотрудничество Украины с так называемым коллективным Западом и конкретно с Соединенными Штатами - что это военная и финансовая поддержка, но о вступлении Украины в НАТО завтра речь не идет", - отметил эксперт.

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На вопрос, удовлетворит ли такой ответ Путина, Фарапонтов ответил:

"Я думаю, что в краткосрочной перспективе это позволит как минимум снизить напряжение. Это такой ход, который может использовать Байден и объяснить, что мы не говорим, что Украина завтра-послезавтра становится членом НАТО".

В то же время политолог напомнил, что администрация США высказала свою принципиальную позицию через ряд американских СМИ со ссылкой на "анонимные источники".

"Когда так делают, то де-факто это означает, что это как раз позиция администрации. Позиция Соединенных Штатов принципиально в другом - что любое государство свободно в векторе своей внешней политики. То есть, если Украина хочет присоединиться к НАТО, если записано это в нашей Конституции, то пусть", - объяснил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!" заявил о "красных линиях", которые Западу нельзя переходить в отношениях с Россией. Ими, по словам Путина, являются дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов.

7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры по Украине.

Нардеп Николай Княжицкий сказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести к серьезному конфликту внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории. Я не верю, что он сможет захватить всю Украину. Но в том, что он сможет создать для нас серьезные проблемы на юге и востоке, у меня нет никаких сомнений", — сказал он.