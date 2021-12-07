16:19, Сегодня

Переговоры Путина и Байдена: дипломат рассказал, чего не добьется Украина "Западное давление есть"

Встреча президентов США и РФ Джозефа Байдена Владимира Путина, не сможет полностью снизить градус противостояния между Украиной и Россией. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат Андрей Веселовский.

По мнению дипломата, напряженность на украинской границе сохранится и после онлайн встречи Байдена и Путина.

"Хотя в последние часы появляются некоторые приятные вещи. Например, заявление своего канцлера Германии Шольца (Олаф Шольц - новый канцлер Германии,- ред), очень жесткое, как для немца. Он сказал о том, что недопустимо перекраивать карты и так далее. Это вдобавок к тому, что сказали в ЕС накануне и что обнародовал Белый Дом в своем документе о встрече между Байденом и Путиным. В общем, западное давление есть", - сказал он.

Читайте также: Путин разрушил "русский мир" и навсегда потерял Украину - журналист

Веселовсикй считает, что Путин продолжает только имитировать угрозу нападения на Украину, но несмотря на всю опасность, нашей стране не стоит ожидать серьезной помощи от западных партнеров.

"Главное чего нет и чего не следовало ожидать – реальной военной помощи. Но я придерживаюсь того мнения, что Путин просто запугивает, он воевать не хочет, потому что ему это не выгодно сейчас. А вот запугивать он умеет хорошо: количество войск, качество войск и угрозы, которые он выдвигает – они достаточно веские".

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры по Украине.

Ранее нардеп Николай Княжицкий сказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести к серьезному конфликту внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории. Я не верю, что он сможет захватить всю Украину. Но в том, что он сможет создать для нас серьезные проблемы на юге и востоке, у меня нет никаких сомнений", — сказал он.