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Путин разрушил "русский мир" и навсегда потерял Украину - журналист Журналист оценил угрозу Путина насчет "красных линий" для России

Президент России Владимир Путин разрушил "русский мир" и навсегда потерял Украину.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал литовский журналист Аудрюс Сяурусявичюс.

"Очень сложно говорить о том, что думает Путин. Он себя олицетворил как создатель "русского мира", но, на мой взгляд, он сам и разрушил этот "русский мир" навечно. Потому что так называемый "русский мир" без Украины невозможен, а он Украину потерял, я думаю, навечно", - отметил он.

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Журналист прокомментировал слова Путина о том, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией" для России:

"Я думаю, что вопрос раздувается в России о вступлении и "красных линиях". По-моему, НАТО ответило очень четко: кто будет членом НАТО, будет решать НАТО, а не Россия. Это самый важный сигнал, который в последний раз прозвучал на встрече министров иностранных дел НАТО в Риге".

Напомним, президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!" заявил о "красных линиях", которые Западу нельзя переходить в отношениях с Россией. Ими, по словам Путина, являются дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов.

7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры по Украине.

Нардеп Николай Княжицкий сказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести к серьезному конфликту внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории. Я не верю, что он сможет захватить всю Украину. Но в том, что он сможет создать для нас серьезные проблемы на юге и востоке, у меня нет никаких сомнений", — сказал он.