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Встреча Байдена и Путина: эксперт обратил внимание на то, о чем стоит задуматься Украине пора самостоятельно начать отвечать на вопросы о своем будущем, а не ждать внешних решений, считает Семенюк

На встрече президенты США Джозеф Байден и России Владимир Путин впервые за 7 лет буду обсуждать Украину на таком высоком уровне без ее участия. Какие "подводные камни" могут быть в результате такой встречи, проанализировал в телемарафоне "Красные линии: Вашингтон//Москва" на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Тарас Семенюк.

"Здесь есть о чем задуматься. Первый пункт - о нас говорят без нас. Это впервые с 2014 года на таком уровне об Украине будут говорить. Во вторых, я ожидаю, что могут вынести нам ряд унизительным предложения, которые мы вынуждены будем принимать", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для того, чтобы обстоятельно понять, как переговоры Байдена и Путина отразятся на Украине, нужно знать детали самого разговора.

"Надо знать детали, о чем говорили, чтобы потом заявлять - согласовывают ли с нами позиции, или нет. Но я исхожу из того, что мы ожидаем, что за нас кто-то будет решать нашу судьбу. Разговор Байдена с Путиным должен дать нам определенные ответы на вопросы. А почему мы не продуцируем эти ответы, почему мы сами не куем своего будущего, а ожидаем, что за нас кто-то будет принимать решения?", — сказал Семенюк.

Эксперт также прокомментировал "красные линии", касающиеся расширения инфраструктуры НАТО на востоке Европы. Он напомнил, что на закате СССР некоторые устные обещания были получены президентом Михаилом Горбачевым. Однако, как отметил Семенюк, документального подтверждения таких "красных линий" он не видел.

"Было такое требование, были озвученные такие "красные линии". По крайней мере, документов, которые бы свидетельствовали о фиксации того, что НАТО не будет расширяться на Восток, я не видел. Если бы мне кто-то это показал, то это было бы весомым аргументом. Было вербальное обещание в знак того, что будет достигнут паритет между США и Советским Союзом. Но в 2008 году Путин на Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что самая большая катастрофа - это распад Советского Союза. Поэтому он сегодня требует юридической фиксации того, что НАТО не будет расширяться на Восток", – сказал Семенюк.

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Он также напомнил, что Украина сама может требовать от России письменных гарантий о ненападении из-за того, что Будапештский меморандум не смог повлиять на сохранность территориальной целостности нашей страны.

"Если бы была такая фиксация, если бы НАТО зафиксировало документально такое не расширение, то это бы означало, что нам говорили одно, а выполнили совсем другое, и Запад пошел на уступки России. Я это так понимаю. Но у нас есть также аргумент - Будапештский меморандум тоже подписывался о том, что все стороны, которые подписанты, гарантируют нашу территориальную целостность. Но это не было соблюдено со стороны России. Поэтому мы тоже можем требовать каких-то четких гарантий от России, даже письменных о том, что нападения и эскалации войск не будет…Проблема в другом. Мы занимаем определенную пассивную позицию сегодня. И именно поэтому вопрос - пойдут ли на пользу Украине переговоры Путина и Байдена, — это наша пассивная позиция. Мы ожидаем, что даже в этой ситуации может что-то произойти, и от нас россияне отступят. Россияне не отступят от наших границ",- считает эксперт.

Ранее политэксперт Александр Солонтай отметил, что для Украины было бы лучше, если бы президент США Джозеф Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским до диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Два разговора должны быть у Украины с Соединенными Штатами Америки. Один – до разговора Байдена с Путиным, но немножко на меньшем уровне, то есть на уровне команды Байдена. Второй - после встречи Байдена с Путиным на самом высоком уровне, между президентом Украины и президентом США. Очевидно, что до телефонного разговора с Путиным, предмет разговора (США и Украины - ред.) будет направлен на учет интересов Украины. К сожалению, после встречи Байдена с Путиным - это уже информирование украинской стороны о том, как украинские вопросы обсуждались между США и Россией. Поэтому здесь мы уже меньший субъект. До разговора Байдена с Путиным - Украина субъект, мы можем как-то влиять на американскую сторону, подчеркивая украинские интересы. После этой встречи Украина уже просто будет проинформирована", — подчеркнул Солонтай.

Кроме того, ранее нардеп Николай Княжицкий сказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести к серьезному конфликту внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории. Я не верю, что он сможет захватить всю Украину. Но в том, что он сможет создать для нас серьезные проблемы на юге и востоке, у меня нет никаких сомнений", — сказал он.