12:37, Сегодня

Диалог Зеленского с Байденом был важен до встречи с Путиным - политэксперт Александр Солонтай объяснил, почему для Украины была важна встреча Зеленского и Байдена до переговоров с Путиным

Для Украины было бы лучше, если бы президент США Джозеф Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским до диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в программе "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" политэксперт Александр Солонтай.

"Два разговора должны быть у Украины с Соединенными Штатами Америки. Один – до разговора Байдена с Путиным, но немножко на меньшем уровне, то есть на уровне команды Байдена. Второй - после встречи Байдена с Путиным на самом высоком уровне, между президентом Украины и президентом США. Очевидно, что до телефонного разговора с Путиным, предмет разговора (США и Украины - ред.) будет направлен на учет интересов Украины. К сожалению, после встречи Байдена с Путиным - это уже информирование украинской стороны о том, как украинские вопросы обсуждались между США и Россией. Поэтому здесь мы уже меньший субъект. До разговора Байдена с Путиным - Украина субъект, мы можем как-то влиять на американскую сторону, подчеркивая украинские интересы. После этой встречи Украина уже просто будет проинформирована", — подчеркнул Солонтай.

Читайте также: Прямого вторжения не будет: эксперт назвал три составляющие нападения России

Он также объяснил свои опасения, касающиеся разговора Байдена и Зеленского после диалога с Путиным.

"Почему я ожидаю, чего-то серьезного и малоприятного для нас? Если до нашего сведения доведут, что американский президент и Кремль говорили между собой о том, что в ближайшее время даже закрытые разговоры, мысли о расширении НАТО, о любых усилениях сотрудничества между НАТО и Украиной (происходить не будут - ред.), разве это для нас будет приятная весть, в условиях, когда у нас в Конституции заложен курс на НАТО, когда население хочет, чтобы мы присоединились к НАТО, когда мы обращались на международном уровне ко всем стран о том, что мы хотим быть партнерами НАТО? Они и так тормозят годами. И после этой встречи, например, Байден говорит, что, мол, да, мы переговорили с Путиным, и для уменьшения эскалация в ближайшее время подобные разговоры откладываются. Мы с вами будем в очень негативном настроении. Поэтому я действительно опасаюсь таких информационных встреч, которые произойдут уже после встречи Байдена и Путина. Хотелось бы, чтобы встреча между Байденом и Зеленским состоялась до переговоров (президентов США и РФ - ред.), но, к сожалению, она произойдет на более низком уровне", — сказал политэксперт.

Напомним, переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным были запланированы на вторник, 7 декабря, по видеосвязи. Стороны планировали обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной, а также другие темы.

Ранее нардеп Николай Княжицкий сказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести к серьезному конфликту внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории. Я не верю, что он сможет захватить всю Украину. Но в том, что он сможет создать для нас серьезные проблемы на юге и востоке, у меня нет никаких сомнений", — сказал он.