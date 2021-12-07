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Бутусов раскрыл детали иска к Зеленскому "Конечно, все это будет опровергнуто"

Иск журналиста Юрия Бутусова к президенту Украины Владимиру Зеленскому касается обвинений в том, что журналист первым обнародовал видео удара "Байрактара". Об этом заявил в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" сам журналист Юрий Бутусов.

"Мой иск касается обвинений против меня, где президент сказал, что я первым обнародовал видео удара "Байрактару", из-за этого у него проблемы и якобы погибли украинские воины. Это абсолютно сплошная ложь. Это конкретные вещи, они привязываются не к чьим-то субъективным мыслям, потому что можно в суде что-нибудь рассказать... Здесь есть конкретные вещи, конкретный результат якобы моих действий, якобы кто-то погиб" - сказал он.

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"Я хочу сказать, что посмотрел хронологию... Видео вообще выложил другой блогер. Я даже думаю, что не был вторым... Главное, что хочу сказать, в чем вижу полное непонимание господином Зеленским произошедшего - через 2 часа после того, как было обнародовано видео, Генеральный штаб ВСУ обнародовал то же видео уже с официальной информацией, что действительно Украина нанесла удар "Байрактаром"... Также хочу сказать, что военнослужащий Украины 93-й бригады погиб 26 октября не после удара "Байрактара", а до удара. Удар "Байрактаром" был нанесен в ответ. Совершенно иная последовательность событий", – рассказал Бутусов.

По словам журналиста, он увидел, что президент незнаком даже с простой хронологией:

"Он просто не владеет информацией как верховный главнокомандующий. Поэтому, конечно, чтобы показать, насколько опасна и совершенно не подтверждена фактами ложь со стороны господина Зеленского, я подам в суд, чтобы вся страна увидела, какой у него уровень компетентности и на что он только не идет, на циничную ложь, чтобы просто дискредитировать человека, который на самом деле это дело в отношении "вагнеровцев" позволил разоблачить. Конечно, все это будет опровергнуто. Нет никаких сомнений, что закон, право, справедливость на моей стороне. А мы посмотрим, как будет работать наша судебная система, если с президентом судится журналист. Это будет яркий пример".

Напомним, журналист Юрий Бутусов собирается судиться с президентом Владимиром Зеленским за его заявление на пресс-марафоне. Речь, в частности, об обвинении, что Бутусов виновен в смертях украинских военных на Донбассе.

Также журналист заявил, что противоречия в деле "Вагнергейта" до сих пор не устранены, а после пресс-конференции президента Зеленского вопросов появилось еще больше.

Бутусов рассказал, что есть множество информации как от журналистов, так и от руководства страны по делу "вагнеровцев", но истина все еще не установлена.