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Бутусов объяснил, почему вмешался в "Вагнергейт" "Это для меня были очень угрожающие факторы"

Если бы был обычный порядок действий по делу "вагнеровцев", определенный регламентом в таких случаях, то вопросов не было бы вообще. Об этом заявил в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" журналист Юрий Бутусов.

"Я вообще не трогал эту тему, если бы было проведено законное расследование, т.е. был выдержан законный порядок действий в наших разведывательных службах. К сожалению, после того, как случился провал спецоперации, мгновенно в течение нескольких дней был уволен не только руководитель военной разведки Василий Бурба, но и другие 4 сотрудника - руководители этой операции - были отстранены от должностей и фактически расследование было заблокировано. Если бы был обычный порядок действий, определенный регламентом в таких случаях... то вопросов не было бы вообще. К сожалению, это расследование не состоялось. Все сидят молча, всех выбросили. Причем выбросили - это было мне лично досадно - людей, у которых есть значительные заслуги перед нашим государством", - сказал он.

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"Сменить Бурбу руководитель может всегда, но одновременно расследование было заблокировано тем, что была уволена сразу целая группа разведчиков. Это были руководители ГУР МО. Их всех уволили, кто был причастен к спецоперации, и также одновременно с ними были задержаны и были предъявлены обвинения - совершенно придуманные - еще одной группе разведчиков ГУР МО - уже по делу штурма донецкой тюрьмы "Изоляция", - рассказал журналист.

По его словам, есть целая цепочка событий:

"Если бы не было этой цепочки, то можно было бы говорить: "Ну, знаете, такая отдельная случайность. Не нужно на это обращать внимание. Возможно, кто-то случайно сделал". Но на самом деле это не случайность, это последовательность событий. И я среагировал именно на эту последовательность событий, которая совпала с попыткой руководства государства почему-то любой ценой договориться с Москвой о прекращении огня в 2020 году. Это для меня были очень угрожающие факторы. Я только потому решил, что должен вмешаться и об этой ситуации заявить. Чтобы так заявить, у меня было множество источников. Как это уже понятно, это не был один Бурба. Это была целая группа украинских разведчиков, а также источники не только в ГУР МО, но и те источники, которые... я непосредственно общаюсь с нашими зарубежными союзниками в НАТО. Поэтому я был уверен в том, что делаю и понимал ответственность".

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Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции раскритиковал бывшего главу военной разведки Василия Бурбу, заявлявшего о причастности руководства Украины к срыву операции по "вагнеровцам".

"Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент... Потом была история, что параллельно в резиденции, где временно живу я, проживал господин Бурба. Отремонтировал ее за 11 млн. Он бизнесмен, но это разведка, это же не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом, он получал ту или иную информацию и зарабатывал на этом деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, не устраивал и будущего министра обороны. Все разведчики и большие бизнесмены об этом знали. Может, слухи, а может, и нет", — сказал он.

Ранее Василий Бурба заявил, что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.