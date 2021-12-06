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Комаровский рассказал, станет ли он президентом "Главная цель политика - власть"

Известный врач Евгений Комаровский в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сказал, что не рвется в политику.

"Я никуда не рвусь, упаси Бог. Мне задают вопросы - я умею на них отвечать понятным языком. Это моя главная миссия. И еще я умею задавать вопросы, на которые нужно давать ответы", - сказал он.

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Также он прокомментировал информацию о том, что может пойти в президенты на следующих выборах в Украине:

"Я не могу быть политиком, потому что... главная цель политика - власть. Для меня власть противна. Мне не нравится власть. Я этого не люблю. Моя власть дальше моей семьи никуда дальше не простирается. Я и в своей семье эту власть отдал бы, а они не хотят брать".

Ранее журналист Дмитрий Гордон сказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак имеет огромную власть над главой государства.

"Я знаю Андрея Ермака давно, много лет. Я считаю его очень умным человеком. Он очень толковый, очень интеллигентный, из очень хорошей семьи. Считаю, что он сегодня руководит и президентом, и Украиной. Я могу быть неправ, но это мое мнение. Я считаю, что сегодня страной и президентом Зеленским руководит Андрей Ермак. Я считаю, что Андрей Борисович имеет огромную власть над президентом и всем Офисом. Я считаю, что он замкнул вход к президенту полностью на себя, и что он человек огромных способностей, потому что такого сильного главы Офиса... Были серьезные главы Офиса, но чтобы так серьезно взять бразды правления — такого не было никогда", — сказал он.