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Саакашвили написал письмо Голованову: подробности Михаил Саакашвили выразил в письме надежду на то, что он скоро вернется в Киев

Третий президент Грузии, глава украинского Офиса реформ Михаил Саакашвили передал в Украину очередное письмо. Письмо было адресовано телеведущему канала "Украина 24" Василию Голованову.

Подробности письма стали известны в программе "Время Голованова" 6 декабря. Письмо было датировано 29 ноября 2021 года.

"Вася, спасибо огромное за поддержку. Пишу после 50 дней голодовки из больницы. Тут после моего приезда вверх ногами стала политика. У меня почти 70% поддержки по опросам, так что свою функцию я выполнил, но надеюсь скоро вернуться в Киев. Надеюсь, в это турбулентное время вы прорветесь, и все будет хорошо. Удачи. Михаил Саакашвили", — сообщалось в письме.

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Стало известно, что Михаила Саакашвили в тюрьме "лечили" психотропными препаратами, несмотря на то, что врачи их ему не прописывали. Об этом рассказала народный депутат Елизавета Ясько.

По ее словам, она узнала об этом, когда посещала Саакашвили в больнице в минувшие выходные. Дозу психотропных препаратов, по ее словам, систематически увеличивали, а это может грозить потерей слуха и зрения. Ясько сообщила, что такие действия вполне попадают под категорию преступления и пыток.

"Начали давать этот препарат, когда он был еще в тюрьме в Рустави. Потом продолжали в Глдани. Когда его перевели в военный госпиталь, то увеличили эту дозу до какого-то совершенно невероятного количества. Он сильно жаловался, что он не мог спать, что у него очень сильная тревога, что у него постоянно происходят очень странные симптомы и процессы, что есть проблема со слухом, со зрением, и что он очень сильно устает", — сказала Ясько.

Доктор Евгений Комаровский, который был в эфире программы "Время Голованова", когда было зачитано письмо от Саакашвили, прокомментировал ситуацию с применением психотропных препаратов.

"Конечно, очень бы хотелось пожелать ему поскорее вернуться к нам, очень бы хотелось. Очень меня настораживает ситуация по поводу психотропных средств. Дело в том, что если обнаружены психотропные средства и сейчас их перестанут давать, то обычно у всех этих препаратов есть так называемый "синдром отмены". То есть, если их перестают давать, то их надо уменьшать по особым схемам. Тут ситуация, с медицинской точки зрения, очень неоднозначная. Но я думаю, что Михаил Саакашвили справится", - отметил Комаровский.

Напомним, в середине ноября Михаил Саакашвили написал Дмитрию Гордону небольшое письмо, в котором поблагодарил его за поддержку.

"Дима, спасибо еще раз! Тут поднимается большущая волна протестов, но ваши выступления и на грузин имеют большое значение, так же как они буквально спасают мне жизнь. Было хорошее интервью с Бубой (грузинский актер Вахтанг Кикабидзе - ред.). Обнимаю. Миша", – говорится в письме Саакашвили к Гордону.

Ранее глава общественной организации "Многонациональная Грузия" Арнольд Степанян сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили восстанавливается в госпитале после голодовки, параллельно проходят судебные заседания. Саакашвили инкриминируют ряд преступлений, по двум делам его осудили заочно. У здания суда проходят митинги его сторонников.

Эксперт также опроверг слова матери Саакашвили Гиули Аласании относительно того, что ее сына пытают в тюрьме:

"Что касается пыток в тюрьме - не согласен с тем, что его пытают. Видно по всему, что его не пытают и не будут его пытать. Такую личность, как Саакашвили, трогать лишний раз, я надеюсь, никто не будет, потому что очень большое внимание к его персоне со стороны международного сообщества".

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы. После ареста Саакашвили объявил голодовку.

20 ноября впервые после возвращения в Грузию и ареста Саакашвили привезли в здание Тбилисского городского суда. Политика доставили из военного госпиталя в Гори, где он проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки.