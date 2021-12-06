14:26, Сегодня

Напоминает Россию: политик раскритиковал закон об олигархах Российский оппозиционер рассказал, что не так с борьбой с олигархами в Украине

Методы борьбы с олигархами в Украине раскритиковал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" основатель "Форума свободной России", оппозиционер Гарри Каспаров.

"Я не испытываю никаких симпатий к олигархическому способу управления. Я считаю, что многие проблемы, с которыми Россия сейчас сталкивается, идут из 90-х годов, потому что власть, по сути, породила олигархов. И Украина, увы, тоже, несмотря на различия с Россией и гораздо более демократическое устройство политической жизни и общества, оказалась в плену олигархических разборок. Насколько я знаю, то, что я читаю в прессе, указывает на то, что многие друзья Украины высказывают озабоченность тем, что и администрация президента Зеленского не сделала решительных шагов, чтобы эту олигархическую систему координат как-то реформировать", — сказал он.

Читайте также: Украине нужны несколько важных шагов - британский посол о законе об олигархах

Каспаров считает, что Офис президента движется не в ту сторону.

"Но когда я слышу, что вместо настоящих антиолигархических реформ речь идет о том, чтобы забрать у частного бизнеса телеканалы, я, конечно, сразу вспоминаю то, что случилось в России 20 лет назад, когда под знаменем борьбы с олигархами была проведена операция по ликвидации независимого телевидения. Чем это заканчивается, мы знаем. Поэтому хотелось бы услышать от президента Зеленского и его администрации какие-то комплексные меры по ликвидации крупных элементов коррупции в экономической системе. А начинать со средств массовой информации — это двигаться в совершенно другую сторону, и это может привести к серьезному ухудшению общего демократического климата в Украине", — сказал он.

Читайте также: Закон об олигархах раскритиковали в США: Железняк о встрече в Вашингтоне

Отметим, одна из ведущих неправительственных организаций в США Atlantic Council на своем сайте подвергла критике украинский закон об олигархах, назвав его способом свести счеты с избранными соперниками.

Также аналитики Atlantic Council считают, что западные партнеры Украины не могут позволить себе оставаться равнодушными к недостаткам стратегии деолигархизации.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599 об ограничении влияния олигархов. Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Такие лица и обозначаются как олигархи.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в законопроекте говорится о создании Реестра олигархов.