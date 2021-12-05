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Будем долго иметь последствия — нардеп о заявлении Зеленского по поводу "переворота" Ярослав Железняк рассказал, как Украине навредило заявление президента

Заявление президента Владимира Зеленского о госперевороте принесет Украине проблемы, заявил в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" нардеп Ярослав Железняк.

"Безумная глупость, которая была сказана, очень навредила Украине. Мы будем очень долго получать негативные последствия в первую очередь для экономики. Потому что как только президент это заявил - во всех мировых СМИ это сразу прошло как "президент Украины заявил о государственном перевороте", на Bloomberg, главном ресурсе для инвесторов это выходит... И далее вы не объясните, что президент на самом деле сказал, что у него есть непонятно откуда какие-то записи пьяных ФСБ-шников, которые что-то там обговаривали... Это не то что не может комментировать президент, такое даже депутатам нельзя комментировать", — сказал он.

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Железняк поделился воспоминаниями о 1 декабря, в день, когда якобы должен был быть переворот.

"Я был с утра в парламенте, нам обещали митинги, такой тизер был. Полицейских очень много... Митингующих я так и не увидел, кроме "ФОПов", которые всегда стоят на площади Конституции", — сказал он.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на который пригласили представителей 30 СМИ, отобранных Офисом президента. Во время общения с журналистами президент заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине, и что в этот вопрос якобы может включиться бизнесмен Ринат Ахметов.

В свою очередь Ринат Ахметов опроверг заявления президента Владимира Зеленского.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, — сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — заявил он.