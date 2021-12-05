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Встреча Путина и Зеленского не нужна — нардеп объяснил почему Николай Княжицкий рассказал, к чему может привести встреча президентов Украины и России

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не имеет смысла, заявил в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" нардеп Николай Княжицкий.

"Заявление Владимира Зеленского в парламенте о том, что он готов к переговорам с Путиным, по моему мнению, показывает слабость нашей позиции. Во-первых, сам Путин не готов к этому разговору, он не раз об этом говорил. А если готов, то только в том случае, если мы пойдем на какие-то значительные уступки, иначе зачем ему этот разговор. А что будет в результате уступок? Часть населения, очевидно, категорически это не воспримет... И это может привести для серьезного конфликта внутри Украины. А такой конфликт — именно то, что нужно Путину, ведь это для него повод ввести войска, чтобы кому-то "помочь" или атаковать часть нашей территории. Я не верю, что он сможет захватить всю Украину. Но в том, что он сможет создать для нас серьезные проблемы на юге и востоке, у меня нет никаких сомнений", — сказал он.

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Княжицкий отметил, что Украине будет сложно противостоять нападению своими силами.

"Когда мы часто говорим, что у нас очень сильная армия, то все наблюдатели говорят, что, к сожалению, хотя наша армия по боевому духу стала сильнее - у нас взрывались склады, есть проблемы с вооружением, проблемы с авиацией, с ПВО. И без серьезной западной поддержки мы будем в очень слабой ситуации", — сказал он.

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Напомним, немецкий таблоид Bild опубликовал карту-схему предполагаемого вторжения РФ в Украину. Схема была построена на выводах источников из НАТО и украинской разведки. Bild пишет, что вторжение может быть запланировано на январь-февраль 2022 года. Издание отмечает, что атака может начаться одновременно из Крыма и из оккупированной части восточной Украины.